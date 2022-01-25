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25.01.2022 13:30
Рубрика: Происшествия

Как интернет-мошенники в Удмуртии используют детей для хищения денег

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Удмуртии полиция попросила жителей провести с детьми беседы о финансовой безопасности. В регионе зарегистрировали два случая интернет-мошенничества, в которых аферисты для хищения денег использовали подростков, сообщили в МВД по республике.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Названы фразы, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

В Устиновском районе Ижевска у 46-летнего горожанина похитили 10 тысяч. Мошенникам помогла, сама того не подозревая, 12-летняя дочь потерпевшего - она ответила на сообщение, поступившее в социальных сетях с аккаунта подруги. Та написала, что у нее сломался телефон - исчезли все контакты. Школьница отправила свой номер, а затем и поступившие СМС с кодами. Номер дочери был привязан к мобильному банку отца.

Подобная история произошла и в Первомайском районе, где со счета 44-летней горожанки неизвестные сняли деньги. 15-летний сын женщины увидел в соцсетях объявление о возможности заработка. В ходе переписки у него попросили написать номер банковской карты, куда будет начисляться зарплата. Он указал номер карты своей матери, после чего с нее исчезли восемь тысяч.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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