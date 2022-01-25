Как реализуются нацпроекты в регионах

В Башкирии в этом году вновь ожидается засушливое лето, печальными последствиями которого могут стать лесные пожары. Поэтому в регионе уже сегодня готовятся к жаркому сезону. Как и в Красноярском крае, и в других регионах. Подготовка к лесопожарному сезону началась уже в первые недели января.

В Красноярском крае активно развивают авиационную охрану лесов. Для этого расширят систему видеонаблюдения. Такой мониторинг позволит оперативно фиксировать огонь и ликвидировать пожары "на корню". В этом году также появятся и дополнительные точки базирования авиации. Что даст возможность существенно увеличить зону эффективного тушения на удаленных северных территориях. Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

В Красноярском крае уже идет прием новых специалистов пожарной службы краевого Лесопожарного центра. В этом году его штат увеличится почти на 200 человек. Также продолжится модернизация системы авиационной охраны лесов. Для этого, в частности, расширят систему видеонаблюдения. Такой мониторинг позволяет оперативно фиксировать возгорания и ликвидировать лесные пожары "на корню", не дав им охватить большие площади.

"В этом году планируем организовать дополнительные точки базирования авиации: в поселке Бор Туруханского района и поселке Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района. Это существенно увеличит зону эффективного тушения на удаленных северных территориях", - отметил министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов.

"Благодаря реализации нацпроекта "Экология" в 2022 году автопарк краевого Лесопожарного центра пополнят 29 единиц спецтехники, - рассказал "РГ" руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин. - Это пожарные машины, моторные лодки, гусеничные и колесные тракторы, тягачи с полуприцепами, автомобили "УАЗ" повышенной проходимости. Также ожидается поступление большой партии спецоборудования - более 450 единиц. Это зажигательные аппараты, ранцевые лесные огнетушители, бензопилы, емкости для воды".

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства Башкирии, сейчас в республике проводят ремонт, техническое обслуживание лесопожарной техники и средств пожаротушения. Обучают специалистов лесопожарных формирований по программам "Лесной пожарный" и "Руководитель тушения лесных пожаров".

"Разработаны планы тушения лесных пожаров, - сообщил начальник отдела охраны и защиты леса минлесхоза Диниль Ахметов. - В них включены сведения о лесах, о численности лесопожарных формирований, техники и оборудования, порядок их привлечения в соответствии с уровнем пожарной опасности. И информация об арендаторах лесных участков". Также разработана программа предотвращения природных пожаров. В нее вовлечены муниципальные районы, Госкомитет по чрезвычайным ситуациям, МЧС республики. Программой, например, предусмотрена закупка специализированной техники.

В этом году штат Красноярского лесопожарного центра увеличен почти на 200 человек. Сейчас идет прием новых сотрудников

В прошлом году, когда на территории республики бушевали пожары, глава региона Радий Хабиров дал поручение приобрести вертолет, с помощью которого вели мониторинг обстановки по лесным и природным очагам возгорания. Воздушное судно также будет выполнять свою задачу и в этом году. А приобретать технику, помогающую в борьбе с лесными пожарами, продолжат и дальше.

На 2022 год минлесхозом Башкирии на меры пожарной безопасности и на тушение лесных пожаров предусмотрено 107,2 миллиона рублей, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом (тогда было выделено 33,3 миллиона рублей). Обновление автопарка стало возможным тоже благодаря национальному проекту "Экология", в который входит федеральный проект "Сохранение лесов".

Официально

"Горячие" миллиарды

Во время предыдущего пожароопасного сезона огонь охватил рекордные территории. В 2022 году на мероприятия по борьбе с пожарами будут выделены дополнительные 8,2 миллиарда рублей. Общая сумма превысит 14 миллиардов.

Увеличение финансирования позволит лесным хозяйствам впервые за много лет увеличить штат лесных авиапожарных и количество авиационных часов и кратность наземного патрулирования. Так, штат парашютистов-десантников в Иркутской области увеличится на 130 человек, а в Якутии - на 184.

В этом году "Авиалесоохрана" получит авиационную технику: два из шести вертолетов, собранных по специальному заказу, уже переданы ведомству.

У модифицированных Ми-8 для рейсов на отдаленные лесные территории увеличен объем топливных баков. Вертолеты оборудованы лебедкой для подвеса сливного устройства. Машины способны работать при температурах от минус 50 до плюс 50. На борту могут находиться четыре тонны груза или 24 человека - это две группы авиадесантников.

Вертолеты переданы новому лесопожарному центру "Север", который был создан по распоряжению президента России в прошлом году. Зона его ответственности - Сибирь, Дальний Восток и северные районы.

Федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" призван обеспечить к 2024 году 100% соотношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов.