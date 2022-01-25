Как реализуются нацпроекты в регионах

В Красноярском крае уже идет прием новых специалистов пожарной службы краевого Лесопожарного центра. В этом году его штат увеличится почти на 200 человек. Также продолжится модернизация системы авиационной охраны лесов. Для этого, в частности, расширят систему видеонаблюдения. Такой мониторинг позволяет оперативно фиксировать возгорания и ликвидировать лесные пожары "на корню", не дав им охватить большие площади.
"В этом году планируем организовать дополнительные точки базирования авиации: в поселке Бор Туруханского района и поселке Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района. Это существенно увеличит зону эффективного тушения на удаленных северных территориях", - отметил министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов.
"Благодаря реализации нацпроекта "Экология" в 2022 году автопарк краевого Лесопожарного центра пополнят 29 единиц спецтехники, - рассказал "РГ" руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин. - Это пожарные машины, моторные лодки, гусеничные и колесные тракторы, тягачи с полуприцепами, автомобили "УАЗ" повышенной проходимости. Также ожидается поступление большой партии спецоборудования - более 450 единиц. Это зажигательные аппараты, ранцевые лесные огнетушители, бензопилы, емкости для воды".
Как рассказали в министерстве лесного хозяйства Башкирии, сейчас в республике проводят ремонт, техническое обслуживание лесопожарной техники и средств пожаротушения. Обучают специалистов лесопожарных формирований по программам "Лесной пожарный" и "Руководитель тушения лесных пожаров".
"Разработаны планы тушения лесных пожаров, - сообщил начальник отдела охраны и защиты леса минлесхоза Диниль Ахметов. - В них включены сведения о лесах, о численности лесопожарных формирований, техники и оборудования, порядок их привлечения в соответствии с уровнем пожарной опасности. И информация об арендаторах лесных участков". Также разработана программа предотвращения природных пожаров. В нее вовлечены муниципальные районы, Госкомитет по чрезвычайным ситуациям, МЧС республики. Программой, например, предусмотрена закупка специализированной техники.
В прошлом году, когда на территории республики бушевали пожары, глава региона Радий Хабиров дал поручение приобрести вертолет, с помощью которого вели мониторинг обстановки по лесным и природным очагам возгорания. Воздушное судно также будет выполнять свою задачу и в этом году. А приобретать технику, помогающую в борьбе с лесными пожарами, продолжат и дальше.
На 2022 год минлесхозом Башкирии на меры пожарной безопасности и на тушение лесных пожаров предусмотрено 107,2 миллиона рублей, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом (тогда было выделено 33,3 миллиона рублей). Обновление автопарка стало возможным тоже благодаря национальному проекту "Экология", в который входит федеральный проект "Сохранение лесов".
"Горячие" миллиарды
Во время предыдущего пожароопасного сезона огонь охватил рекордные территории. В 2022 году на мероприятия по борьбе с пожарами будут выделены дополнительные 8,2 миллиарда рублей. Общая сумма превысит 14 миллиардов.
Увеличение финансирования позволит лесным хозяйствам впервые за много лет увеличить штат лесных авиапожарных и количество авиационных часов и кратность наземного патрулирования. Так, штат парашютистов-десантников в Иркутской области увеличится на 130 человек, а в Якутии - на 184.
В этом году "Авиалесоохрана" получит авиационную технику: два из шести вертолетов, собранных по специальному заказу, уже переданы ведомству.
У модифицированных Ми-8 для рейсов на отдаленные лесные территории увеличен объем топливных баков. Вертолеты оборудованы лебедкой для подвеса сливного устройства. Машины способны работать при температурах от минус 50 до плюс 50. На борту могут находиться четыре тонны груза или 24 человека - это две группы авиадесантников.
Вертолеты переданы новому лесопожарному центру "Север", который был создан по распоряжению президента России в прошлом году. Зона его ответственности - Сибирь, Дальний Восток и северные районы.
Федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" призван обеспечить к 2024 году 100% соотношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов.
Ярославские тренажеры экспортируют за границу
В этом году они отправятся в Узбекистан. Экзоскелеты разработаны резидентом технопарка "Анкудиновка" нижегородской компанией "Реабилитационные технологии" из группы компаний "Мадин".
Поддержку для выхода на иностранные рынки оказали Российский экспортный центр и Центр развития экспорта Нижегородской области. Главное отличие нижегородских экзоскелетов E-Helper от импортных аналогов - дешевизна и износоустойчивость. Стоимость одного - около двух миллионов рублей. Изготовлен он из титанового сплава. Встроенный микрокомпьютер хранит статистику по пациенту. "Наш экзоскелет, - рассказал "РГ" директор фирмы Александр Емельянов, - помогает при реабилитации после инсультов и травм мозга".
Ярославская компания "Эреду" тоже выпускает тренажеры. У нее уже есть договор о поставках в Латвию. Идут переговоры с испанцами. Есть выход на ближневосточный рынок. Ее EMS-тренажеров предназначена для фитнес-клубов и занятий дома. Электростимуляция мышц помогает восстановить их после болезней. Для выхода на международный рынок пришлось сертифицировать оборудование. В этом помог региональный центр поддержки экспорта. Следующим этапом стало составление экспортного контракта. Полный скрытых нюансов документ также помог подготовить региональный центр.
Финальной стадией стала настройка логистики. "Нам нашли транспортную компанию и таможенного брокера. Договорились с заказчиками", - рассказал исполнительный директор Павел Конышев.
Справка "РГ"
Ключевая цель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - к 2030 году рост экспорта несырьевых товаров должен составить не менее 70 процентов к 2020 году.
Производители получают господдержку при выходе на международные рынки. Они могут обратиться в торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа рынка, участия в выставках. Работает информационная система "Мой экспорт". Через нее можно получать услуги в режиме "Одного окна" онлайн. Государство помогает при сертификации и лицензировании продукции.
Как ремонт автодорожного комплекса Волжской ГЭС изменил жизнь волжан
"Жизнь всех волжан разделилась на до и после ремонта. Это я без иронии, - поделился волжанин Иван Кузнецов. - Во время ремонта мы ездили в Волгоград, только если совсем нельзя было без этого обойтись. Я однажды несколько часов добирался. А теперь - час туда, час обратно. Моя жизнь заиграла новыми красками".
В 2018 году стратегический объект включили в федеральную программу. На мостовом комплексе восстановили 7,7 тысячи квадратных метров проезжей части. Общая толщина нового покрытия составляет 12 сантиметров. Также установили новые опоры освещения, перильное и барьерное ограждение. Гарантия - пять лет. За три года на ремонт потратили около миллиарда рублей.
А Уфе благодаря новому мосту снизили количество пробок. Его открыли в прошлом году. Это мост-вставка через реку Белую в створе улицы Воровского. Его возвели между двумя действующими сооружениями без перекрытия движения транспорта. Мост построен также в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Он находится в одной из самых загруженных в часы пик частей города - южном въезде, соединяющем центральную часть Уфы с аэропортом. Ежедневно здесь проезжают более 160 тысяч авто.
Уфимцы говорят, что ждали открытия моста не зря. "Очень нужный мост, сильно разгрузил дорогу. Удобнее и комфортнее ездить стало до работы", - отметил житель Демского района Рафаэль Кагарманов.
Таксисты тоже довольны: теперь успевают выполнить в два-три раза больше заказов в часы пик, экономя время и бензин.
Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Булушев, благодаря нацпроекту в республике проходят самые масштабные дорожные работы за последние десятилетия. В 2021 году работы велись на 255 объектах. На них направили более шести миллиардов рублей.
Власти Волгоградской области предусмотрели свыше 20 видов пособий для детей
В 2021 году на покупку жилья им выделено 52 миллиона рублей. А в этом планируют выплатить более 187,5 миллиона рублей. Свои жилищные условия смогут улучшить 300 молодых семей. В том числе и за счет федерального маткапитала.
В октябре 2021-го в семье Беляевых из Осы Пермского края родилась дочка. Ольга получила маткапитал - около 640 тысяч. Деньги родители двух детей решили потратить на дом. "Мы жили в двухкомнатной хрущевке, а с помощью маткапитала купили дом на четыре комнаты", - говорит Ольга. Выбрали его недалеко от центра города. Рядом магазины, детсад, школа. Удобно старшему сыну Руслану ходить на учебу будет. И для дочки Юли, как подрастет, детсад рядом. Есть огород, теплица. Весной Беляевы займутся овощами. В Волгоградской области помимо маткапитала семьи могут рассчитывать на дополнительное единовременное пособие в 53 354 рубля. Условие: родился второй ребенок, а если первый, то мама не должна быть старше 24 лет. На третьего ребенка пособие - 74 696 рублей.
Волгоградке Лилии Лука как раз 24 года. С рождением дочки Арианы содержание семьи легло на плечи мужа. Так что выплата оказалась не лишней. "Ребенок - большое счастье, но и большие заботы. Хорошо, что государство оказывает поддержку, это существенная помощь, - рассказывает Лилия. - У нас ипотека. И маткапитал решили направить на ее выплату. Как раз половина суммы будет".
А региональные деньги потратили на грудничковое плавание, купили приспособления для развития мелкой моторики. И на памперсы, конечно.
Плюс 8,4 процента
С 1 февраля маткапитал индексируется на 8,4 процента. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей.
А максимальный размер - 693,1 тысячи на второго или любого последующего ребенка, если ранее права на него не было. Доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала уже маткапитал, составит 168,6 тысячи рублей.
Программа маткапитала действует в рамках нацпроекта "Демография". Сначала его получали семьи при рождении второго или последующего ребенка. А с 2020 года - и с первенцем.
В регионах начали выдавать электронные больничные
В Самарской области доля электронных больничных еще в прошлом году составила 80 процентов, сообщили в минздраве региона. Здесь начали активно переходить на электронные листы нетрудоспособности в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2020-м.
Тогда же внедрили полезное для пациентов цифровое ноу-хау. Закрывать больничный можно дистанционно после телемедицинской консультации с лечащим врачом. Во вторую волну ковида это стало спасательным кругом: ведь пациенты жаловались на длинные очереди в поликлиниках. 26-летняя самарчанка Александра Селина уже несколько раз оформляла электронный больничный. Говорит, это намного удобнее. Терапевт открыла девушке электронный больничный, о чем сразу же появилась информация в личном кабинете на госуслугах. "А когда закрыла, пришло уведомление об этом и ссылка на личный кабинет Фонда соцстраха, - рассказала Александра. - Там можно узнать сумму, которую выплатят. Деньги получила без задержек в 10-дневный срок".
Цифровизация медуслуг в регионе активно набирает обороты. В 2021 году через госуслуги записались к докторам более 800 тысяч самарцев. Более 400 тысяч - через портал единой электронной регистратуры области. Очередей в поликлиниках стало меньше.
В Тюменской области 130 государственных и частных медорганизаций участвуют в программе электронного взаимодействия. Они оформляют пациентам только электронные больничные. Одновременно в регионе разрабатывают единую медицинскую информационную систему. В нее вовлекли сельские медпункты, добавляют в областном депздраве.
Уже побывавшая на больничном экономист Светлана Иванова из Самары говорит, что электронный формат - самый надежный. Всю информацию об открытии, продлении, закрытии таких больничных, а также по размеру и срокам выплат можно отследить не только в личных кабинетах на портале госуслуг и сайте Фонда соцстраха, но и в мобильном приложении "Социальный навигатор". А его номера достаточно для продления в другой клинике. Страховщики и работодатели добавляют: электронный больничный нельзя подделать.
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в больницах и поликлиниках регионов продолжат создавать единый цифровой контур. Обновлять компьютерную технику, развивать возможности телемедицинских консультаций.
Тольяттинка стала самозанятой и обрела любимую работу
"Сыграла роль любовь к сцене, - говорит она. - Я сама пишу сценарии, придумываю фишки, занимаюсь подбором музыки, костюмами и реквизитом". Ольга зарегистрировалась как самозанятая в апреле 2021 года. Крупные фирмы или товарищества собственников работают только по договорам и чекам. И статус самозанятого помог ей выйти на уровень работы с такими заказчиками.
Целевая аудитория праздничного агентства - дети 3-12 лет и взрослые, которые хоть ненадолго хотят вернуться в детство. "Мы поздравляем взрослых в ростовых куклах, - рассказывает Ольга. - Встречаем из роддома, вручаем подарки учителям и воспитателям, готовим сюрпризы, рекламные акции и устраиваем праздники двора". По итогам 2021 года в Самарской области кроме Ольги зарегистрировано 95 тысяч самозанятых. А в Волгоградской области - 52 тысячи. Этому направлению сейчас оказывают серьезную поддержку на госуровне. Например, есть образовательная программа для тех, кто не разбирается в тонкостях бизнеса. За прошлый год нужные знания получил 871 житель Самарской области.
По данным комитета экономической политики региона, с прошлого года самозанятым стали доступны услуги Гарантийного фонда. И шесть жителей области, применяющих специальный налоговый режим, получили поручительства на миллион рублей с привлечением около двух миллионов. Гарантии самозанятым дают в пределах 70 процентов от суммы кредита, но не более 350 тысяч рублей. Срок - до десяти лет.
Волгоградка Евгения Карпович тоже успешно ведет свой бизнес именно в статусе самозанятой. Евгения портной-закройщик. И 15 лет проработала в разных ателье.
"В какой-то момент я поняла, что не хочу работать по найму, - говорит Евгения. - И открыла свое ателье в марте 2020 года. Как самозанятой мне период самоизоляции было легче пережить. Ведь мы платим налоги только с прибыли. Нет заказов - нет и налогов". Быть самозанятым - это возможность попробовать себя в бизнесе: получается или нет, считает она.
Справка "РГ"
Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" для самозанятых предусмотрены микрозаймы, гарантии и поручительства. На базе центров "Мой бизнес" есть доступ на маркетплейсы, льготная аренда в коворкингах и имущественная поддержка.
В январе 2022 года количество зарегистрированных самозанятых граждан в России превысило 3,8 миллиона.