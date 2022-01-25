Самарский санитарный врач назвала основные симптомы "омикрона"

Насморк, повышенная температура тела, слабость и головная боль - основные клинические проявления штамма "омикрон" у заболевших, сообщила Центру управления регионом главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова.

- Штамм более заразен, и скорость распространения его увеличивается, по разным данным, в пять-семь раз, - отметила она. - При этом "дельта" еще выявляется у наших жителей. Пока он никуда не делся. Ожидается, что будет движение между двумя этими штаммами. "Омикрон" может занять более высокую долю при выявлении у жителей региона.

Врач рассказала, что уже на следующий день после контакта с больным человек может быть заразным даже при отсутствии клинических проявлений. Они могут появиться на третий-пятый день после заражения.

- К сожалению, могут заболевать и привитые люди, но они будут переносить заболевание в более легком варианте, без тяжелых осложнений. В Самарской области привито уже большое количество людей - более 1,8 миллиона человек получили законченную вакцинацию. И мы не отмечаем отрицательных реакций на введение вакцины, - говорит Архипова.

Кстати

В ближайшее в регионе будет запущена система, которая сможет определять непосредственно штамм "омикрон" при проведении ПЦР-исследования на базе центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области.