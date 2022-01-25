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25.01.2022 12:42

Традиция помогать

Пермский "Уралхим" подвел итоги благотворительной деятельности в 2021 году
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 15(8663)
Филиал "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми в 2021 году направил на социальные и благотворительные программы более 13 миллионов рублей.
Сотрудники филиала "ПМУ" проводят и экологические акции - высаживают деревья. Фото: ПМУ Сотрудники филиала "ПМУ" проводят и экологические акции - высаживают деревья. Фото: ПМУ
Сотрудники филиала "ПМУ" проводят и экологические акции - высаживают деревья. Фото: ПМУ

- Благотворительная политика компании "Уралхим" определяет ключевые направления, в которых филиал "ПМУ" оказывает спонсорскую помощь, - говорит директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми Алексей Аверьянов. - Мы из года в год направляем усилия на развитие подшефной школы N 132, Федерации плавания Пермского края, на благоустройство Индустриального района и видим хорошие результаты. В 2022 году эта работа продолжится.

Одно из главных направлений - помощь Индустриальному району краевой столицы в благоустройстве и развитии социальной сферы. По общему плану мероприятий пермского "Уралхима" и администрации района продолжается высадка деревьев в саду Миндовского.

В рамках благотворительной программы "Уралхим" - детям" завод помог подшефной школе N 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля с ремонтом кабинета биологии и экологии. Приведены в порядок пол и стены класса и лаборантской, установлено светодиодное освещение. Закуплена современная мебель, заменены двери и сантехника. Обновлены информационный стенд и наглядные материалы. Теперь особая гордость учителя высшей категории Валентины Буравлевой - это новый демонстрационный шкаф и его экспозиция.

В рамках программы "Уралхим" - образование и наука" компания в регионах присутствия поддерживает достижения в области изучения и преподавания химии. Например, в 2021 году филиал "ПМУ" наградил премиями ученика 9-го класса губахинской школы N 5 Андрея Близнина, победившего в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии, а также подготовивший его педагогический коллектив.

Большое внимание филиал "ПМУ" из года в год уделяет работникам завода, вышедшим на заслуженный отдых. По благотворительной программе "Уралхим" - ветеранам" поддержку получает совет ветеранов предприятия, в котором насчитывается около 400 пенсионеров. Компания направляет средства на ежеквартальную материальную помощь и оздоровление своих бывших работников. Благодаря поддержке завода хор ветеранов "ПМУ" репетирует и выступает на концертах.

По благотворительной программе "Уралхим" - спорту" филиал "ПМУ" оказывает финансовую и организационную поддержку развитию в Прикамье плавания. В 2021 году на высоком уровне проведены шесть краевых соревнований. Спортсмены сборной команды Пермского края по плаванию завоевали на российских и международных стартах 44 медали.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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