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Многие учебные заведения в России переходят на дистант. Так, полностью или частично на удаленку перешли школы Архангельской, Орловской, Ивановской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Югры, Бурятии, Карелии, Коми, Якутии, Ямала, Алтайского края, Дагестана и Петербурга.

Губернатор Оренбургской области также предупредил о возможном возвращении школ на дистант из-за пандемии коронавируса. А в школах Ингушетии перенесли на зиму сроки весенних каникул: теперь ребята отдыхают с 25 января по 2 февраля.

Открылась школа Учителей года России

Что касается переноса даты итогового собеседования в 9-м классе, то, например, в Астраханской области речи об этом не идет. "Это не экзамен, а форма допуска к прохождению Государственной итоговой аттестации, и она имеет три срока проведения. Если школьники не смогут принять участие в собеседовании в феврале по объективным причинам, в том числе по болезни или при закрытии учебного заведения на карантин, то им предоставят возможность сделать это в марте и мае", - пояснили в местном минобразования и науки. Но если какая-то из школ в это время будет на дистанте, то и собеседование возможно в таком формате.

Не собираются переносить собеседование и в Калмыкии, несмотря на то что все школы республики на этой неделе перешли на дистанционный режим до особого распоряжения. "До дня собеседования еще две недели. Пока у нас все в рамках расписания", - сказала "РГ" замминистра образования республики Татьяна Питкиева.

В Ростовской, Новосибирской, Челябинской областях, в Санкт-Петербурге также пока нет планов переносить сроки итогового сочинения. Но, например, у школ Петербурга уже есть опыт проведения итогового собеседования в дистанционном формате в 2020-2021 годах. Так что в случае необходимости формат изменят.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Оренбургская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область СФО Новосибирская область СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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