Роспотребнадзор назвал причину вспышки инфекции в детсаду Оренбуржья

Причиной вспышки заболевания в детсаду "Ласточка" Акбулакского района стала норовирусная инфекция. Источник заражения выявлен - им оказался один из сотрудников учреждения.

Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области. Эпидемиологическое расследование было начато 21 января - когда стало известно о семи случаях заболевания среди воспитанников детсадика.

- При лабораторном обследовании в биоматериале детей и одного сотрудника обнаружен норовирус, - уточнили в ведомстве.

В группах и на пищеблоке были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Все дети и персонал детсада прошли медосмотр. Сотрудник с положительным результатом обследования отстранен от работы. В учреждении проведена заключительная дезинфекция.

Сейчас медицинское наблюдение за контактными лицами завершено, новых случаев заболевания не зафиксировано.