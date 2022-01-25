Роспотребнадзор назвал причину вспышки инфекции в детсаду Оренбуржья

Причиной вспышки заболевания в детсаду "Ласточка" Акбулакского района стала норовирусная инфекция. Источник заражения выявлен - им оказался один из сотрудников учреждения.
Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области. Эпидемиологическое расследование было начато 21 января - когда стало известно о семи случаях заболевания среди воспитанников детсадика.
- При лабораторном обследовании в биоматериале детей и одного сотрудника обнаружен норовирус, - уточнили в ведомстве.
В группах и на пищеблоке были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
Все дети и персонал детсада прошли медосмотр. Сотрудник с положительным результатом обследования отстранен от работы. В учреждении проведена заключительная дезинфекция.
Сейчас медицинское наблюдение за контактными лицами завершено, новых случаев заболевания не зафиксировано.