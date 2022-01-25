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25.01.2022 20:28
Рубрика: Экономика

Тольяттинка стала самозанятой и обрела любимую работу

Текст: Ольга Дмитренко, Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Тольяттинка Ольга Левина до декрета работала инженером, а теперь она самозанятая. У нее свое агентство по организации праздников для детей и взрослых. Ольга вспомнила, как после института работала аниматором.

"Сыграла роль любовь к сцене, - говорит она. - Я сама пишу сценарии, придумываю фишки, занимаюсь подбором музыки, костюмами и реквизитом". Ольга зарегистрировалась как самозанятая в апреле 2021 года. Крупные фирмы или товарищества собственников работают только по договорам и чекам. И статус самозанятого помог ей выйти на уровень работы с такими заказчиками.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Целевая аудитория праздничного агентства - дети 3-12 лет и взрослые, которые хоть ненадолго хотят вернуться в детство. "Мы поздравляем взрослых в ростовых куклах, - рассказывает Ольга. - Встречаем из роддома, вручаем подарки учителям и воспитателям, готовим сюрпризы, рекламные акции и устраиваем праздники двора". По итогам 2021 года в Самарской области кроме Ольги зарегистрировано 95 тысяч самозанятых. А в Волгоградской области - 52 тысячи. Этому направлению сейчас оказывают серьезную поддержку на госуровне. Например, есть образовательная программа для тех, кто не разбирается в тонкостях бизнеса. За прошлый год нужные знания получил 871 житель Самарской области.

По данным комитета экономической политики региона, с прошлого года самозанятым стали доступны услуги Гарантийного фонда. И шесть жителей области, применяющих специальный налоговый режим, получили поручительства на миллион рублей с привлечением около двух миллионов. Гарантии самозанятым дают в пределах 70 процентов от суммы кредита, но не более 350 тысяч рублей. Срок - до десяти лет.

Волгоградка Евгения Карпович тоже успешно ведет свой бизнес именно в статусе самозанятой. Евгения портной-закройщик. И 15 лет проработала в разных ателье.

"В какой-то момент я поняла, что не хочу работать по найму, - говорит Евгения. - И открыла свое ателье в марте 2020 года. Как самозанятой мне период самоизоляции было легче пережить. Ведь мы платим налоги только с прибыли. Нет заказов - нет и налогов". Быть самозанятым - это возможность попробовать себя в бизнесе: получается или нет, считает она.

Справка "РГ"

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" для самозанятых предусмотрены микрозаймы, гарантии и поручительства. На базе центров "Мой бизнес" есть доступ на маркетплейсы, льготная аренда в коворкингах и имущественная поддержка.

В январе 2022 года количество зарегистрированных самозанятых граждан в России превысило 3,8 миллиона.

В регионах Экономика Работа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Национальные проекты 2019-2024

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