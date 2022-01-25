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24.01.2022 20:58
Рубрика: Общество

В деревнях Оренбуржья, где нет медпунктов, помощь будут оказывать добровольцы

Текст: Валентина Зотикова ("Российская газета", Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
На днях состоялся первый выпуск сестер милосердия - младших медсестер по уходу за больными, подготовленных по уникальной трехмесячной программе, разработанной региональным минздравом. Самой юной выпускнице - 19 лет, а самой старшей - 64. Кандидаток на эти должности выбирали сами односельчане на сходах.
Учебу сестры милосердия проходили на базе медколледжей Оренбурга и Бузулука. Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области Учебу сестры милосердия проходили на базе медколледжей Оренбурга и Бузулука. Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области
Учебу сестры милосердия проходили на базе медколледжей Оренбурга и Бузулука. Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области

Вопрос доступности первичной медпомощи жителям глубинки в Оренбуржье с его бескрайними просторами имеет особое значение: это степной край, где соседние села разделяют подчас до сотни километров. Как известно, по действующим федеральным стандартам фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) открываются лишь в населенных пунктах, где проживают от 300 человек. На сегодня в области насчитывается 988 малых поселков и деревень, не попадающих в эту категорию, с населением от 100 до 300 жителей. Медицинское обслуживание там организовано в выездном формате - два-три раза в неделю приезжает мобильный ФАП. Однако, как показывает опыт, этого мало: проживают в таких селах главным образом люди старшего поколения, которые нуждаются в регулярном медицинском наблюдении. Именно для этих целей и был разработан новый учебный курс: основной навык, который получают обучающиеся, - уход за больными.

Самой юной выпускнице - 19 лет, а самой старшей - 64. Кандидаток на эти должности выбирали сами односельчане на сходах

- Младшая медицинская сестра, помощник фельдшера - так мы называем наших первых выпускниц. В классификаторе профессий пока таких наименований нет: может быть, появятся после нашего опыта, - рассказали "РГ" в минздраве Оренбургской области. - Участницами пилотного проекта стали жительницы 23 сел из 12 районов. Они станут связующим звеном между медицинскими работниками и населением. Главы районов должны будут по возможности организовать для них рабочие места в селах, но в основном, конечно, им предстоит обслуживать пациентов на дому.

Выпускниц в белых халатах напутствовала глава Министерства здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова (на фото - слева). Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области

Учебу помощницы в белых халатах проходили в медколледжах Оренбурга и Бузулука. Помимо ухода за больными выпускницы обучены оказывать помощь при неотложных и угрожающих жизни состояниях, правильно измерять температуру, давление, частоту пульса, владеют навыками легочно-сердечной реанимации. Кроме того, в минздраве считают, что наличие в деревне "своего" медика очень важно и для психологического здоровья жителей: одиноким пенсионерам будет с кем поделиться своими заботами и проблемами.

Главные условия для участниц проекта - желание учиться и наличие среднего образования. Четыре женщины на момент поступления на курсы были безработными. Теперь проблем с трудоустройством у них не будет.

- Все младшие медсестры будут трудоустроены в районных больницах с первого февраля, - заверил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Оренбургские газодобытчики открыли 4 медпункта на удаленных объектах
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