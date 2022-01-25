В Кировской области чиновники ответят за нападение собаки на ребенка

В Кировской области прокуратура подала суд на чиновников из-за нападения собаки на ребенка и выиграла дело.

ЧП произошло осенью 2021 года: 11-летнего школьника из поселка Кумены покусал бездомный пес. В пресс-релизе ведомства говорится, что мальчик получил подтверждения кисти и плечевого сустава и "испытал нравственные страдания". Во время проверки выяснилось, что местная администрация не заключила контракт на отлов безнадзорных животных и фактически не проводила работу, предусмотренную законом. Эти факты нашли свое подтверждение в суде.

В итоге требования природоохранного прокурора были признаны обоснованными. Теперь чиновники обязаны компенсировать потерпевшему моральный вред в размере 10 тысяч рублей.

Сейчас прокуратура области ждет от жителей сообщений о фактах бездействия муниципалитетов в других подобных случаях.