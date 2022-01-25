В Оренбурге педагогу после ссоры с матерью ученика понадобилась медпомощь

В управлении образования Оренбурга прокомментировали ЧП, произошедшее в одной из школ города. Учительница после конфликта с матерью ученика была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Как сообщил в своем Telegram-канале активист регионального отделения ОНФ Дмитрий Болдырев, родительница в присутствии детей ударила педагога начальных классов. Эксперт отметил, что случаев, когда учителя попадают под "пресс" со стороны родителей, становится все больше, поэтому срочно нужно продумать вопрос по привлечению профессиональных медиаторов, для разрешения конфликтов в образовательных учреждениях.

Вопиющую ситуацию прокомментировали в горадминистрации, уточнив, что инцидент произошел на прошлой неделе.

- Мама школьника посчитала действия учителя неправомерными по отношению к своему ребенку. Об этом она сообщила педагогу лично. В ответ учитель попросила женщину не кричать и не усугублять ситуацию. После произошедшего был зафиксирован факт обращения преподавателя в территориальную поликлинику в связи с ухудшением самочувствия. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказала начальник городского управления образования Лариса Бебешко.

Специалисты управления выезжали в школу для проведения беседы с участниками инцидента. В мэрии заверили, что конфликтная ситуация находится на контроле и будет урегулирована.