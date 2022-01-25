В Оренбурге самолет совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира

Сегодня в аэропорту Оренбурга совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Узбекистана в Москву.

Как сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, экипаж предпринял такой шаг из-за плохого самочувствия одного из пассажиров рейса. Однако спасти мужчину не удалось - прибывшая в аэропорт бригада скорой помощи констатировала его смерть.

По факту трагедии ведется проверка, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.