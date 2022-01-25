В Пензе из-за загрязнения реки Суры разгорелся экологический скандал

В загрязнении старицы главной водной артерии региона - реки Суры экоактивисты подозревают местную целлюлозно-бумажную фабрику (ОАО "Маяк"), недавно отметившую вековой юбилей и отгружающую тонны бумаги - от школьных тетрадей до обоев. Это расследование получило широкий общественный резонанс. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

Первыми забили тревогу местные жители. В старице Суры произошла массовая гибель рыбы. Летом прошлого года местные СМИ показали усеянные мертвой рыбой водную гладь и берега. Все охали и вздыхали, но о причинах случившегося почти не говорили. Несколько месяцев спустя ситуация повторилась. Обывателям некие эксперты рассказывали что-то про аномально теплое лето и низкое содержание кислорода в воде.

По факту загрязнения реки Суры активисты партии "Зеленые" направили жалобу в федеральный Росприроднадзор, видимо, чтобы избежать давления на местные контролирующие органы. К слову, директор "Маяка" - действующий депутат Законодательного собрания Пензенской области - замечен в нескольких инцидентах: управление автомобилем в состоянии опьянения и использование фиктивного удостоверения сотрудника Генеральной прокуратуры. Общественность так и не узнала, чем тогда закончилось возбужденное в отношении него уголовное дело.

Административное дело по факту загрязнения Суры на этот раз открыли. Над фабрикой нависла угроза приостановки деятельности. Материалы передали в прокуратуру города Пензы. В канун нового года прокуроры отчитались о проделанной работе.

"Установлено, что ОАО "Маяк" имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, которым определено их максимально допустимое содержание в сточных водах. По результатам ранее поведенных управлением Росприроднадзора проверок выявлялись факты сброса сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ по отдельным показателям (фенол, железо, медь, цинк и другие). В результате хозяйственной деятельности ОАО "Маяк" принимались меры административного воздействия, выдавались соответствующие предписания. Однако ОАО "Маяк" эффективных мер к устранению нарушений не приняло и продолжает осуществлять сброс сточных вод с превышением допустимых нормативов", - сообщили в прокуратуре.

Согласно расчетам ФГБУ "Главрыбвод" в результате гибели рыбы - карася, плотвы, уклейки - причиненный ущерб составил 468 тысяч рублей.

Информацию, полученную в ходе прокурорской проверки, направили в органы дознания УМВД России по городу Пензе для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 250 УК РФ (загрязнение вод). В ходе процессуальной проверки обещали дать оценку действиям лиц, виновных в гибели водных биологических ресурсов.

Уже после праздников некоторые областные СМИ опубликовали результаты независимого исследования об источниках загрязнения. Согласно ему, загрязнители находятся выше фабрики по течению реки Суры, поэтому предприятие - ни при чем.

Активисты-экологи усомнились в корректности исследований.

- Заключение лаборатории заставляет сомневаться в корректности методики, достаточной квалификации специалистов и даже выборе загрязняющих веществ для исследования, - говорит председатель партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

Так, пробы отбирались выше и ниже по течению от места сброса сточных вод "Маяка". Однако непосредственно в точке загрязнения по непонятным причинам пробы отобраны не были, что противоречит требованиям ГОСТа. Отсутствие географических координат точек отбора проб не позволяет обеспечить повторность исследования для оценки достоверности результатов. К тому же пробы отбирали не специалисты лаборатории, а подтверждение квалификации заборщиков не представлено.

Сравнение фактического загрязнения проводилось с нормами, установленными для поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, хотя Сура является рыбохозяйственным водоемом. Судя по приведенным результатам, показатель БПК5 (повышенного содержания органики. - Прим. ред.) превышает предельно допустимую концентрацию для рыбохозяйственных водоемов почти в 200 раз.

Возникают вопросы и по перечню проанализированных веществ. Были проведены исследования по содержанию железа, БПК5, микробиологическим показателям. Вместе с тем в состав сбросов ОАО "Маяк" входят медь, нефтепродукты, хлорид-анион, аммоний-ион, цинк, фенол, сульфат-анион и другие опасные вещества.

- Не исключено, что выборочный характер исследования преследовал цель введения в заблуждение как заказчика, так и население, - предполагает Андрей Нагибин.

"Зеленые" направили официальное письмо с экспертным разъяснением в прокуратуру Пензенской области и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

На самой фабрике считают, что начатая кампания имеет признаки рейдерского захвата предприятия, которое обеспечивает постоянной заработной платой 1,7 тысячи рабочих и входит в десятку крупнейших налогоплательщиков и инвесторов Пензенской области.