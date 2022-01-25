В регионах начали выдавать электронные больничные

С этого года во всех регионах листки нетрудоспособности выдают в электронном виде. Как выполняется эта норма, "РГ" проверила на местах.

В Самарской области доля электронных больничных еще в прошлом году составила 80 процентов, сообщили в минздраве региона. Здесь начали активно переходить на электронные листы нетрудоспособности в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2020-м.

Тогда же внедрили полезное для пациентов цифровое ноу-хау. Закрывать больничный можно дистанционно после телемедицинской консультации с лечащим врачом. Во вторую волну ковида это стало спасательным кругом: ведь пациенты жаловались на длинные очереди в поликлиниках. 26-летняя самарчанка Александра Селина уже несколько раз оформляла электронный больничный. Говорит, это намного удобнее. Терапевт открыла девушке электронный больничный, о чем сразу же появилась информация в личном кабинете на госуслугах. "А когда закрыла, пришло уведомление об этом и ссылка на личный кабинет Фонда соцстраха, - рассказала Александра. - Там можно узнать сумму, которую выплатят. Деньги получила без задержек в 10-дневный срок".

Цифровизация медуслуг в регионе активно набирает обороты. В 2021 году через госуслуги записались к докторам более 800 тысяч самарцев. Более 400 тысяч - через портал единой электронной регистратуры области. Очередей в поликлиниках стало меньше.

В Тюменской области 130 государственных и частных медорганизаций участвуют в программе электронного взаимодействия. Они оформляют пациентам только электронные больничные. Одновременно в регионе разрабатывают единую медицинскую информационную систему. В нее вовлекли сельские медпункты, добавляют в областном депздраве.

Уже побывавшая на больничном экономист Светлана Иванова из Самары говорит, что электронный формат - самый надежный. Всю информацию об открытии, продлении, закрытии таких больничных, а также по размеру и срокам выплат можно отследить не только в личных кабинетах на портале госуслуг и сайте Фонда соцстраха, но и в мобильном приложении "Социальный навигатор". А его номера достаточно для продления в другой клинике. Страховщики и работодатели добавляют: электронный больничный нельзя подделать.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в больницах и поликлиниках регионов продолжат создавать единый цифровой контур. Обновлять компьютерную технику, развивать возможности телемедицинских консультаций.