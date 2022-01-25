В Ульяновской области восстанавливают сельхозземли

Заслуженный фермер России из Барышского района Ульяновской области Юрий Васильевич Филиппов постоянно удивляет своих друзей и оппонентов новаторским подходом ко всему, чем ему нравится заниматься. Не стал исключением и год наступивший. Уже четвертого января в хозяйстве фермера валку деревьев на заброшенных землях начал новый трактор фирмы "Liebherr".

Юрий Васильевич, зачем и почему вы приобрели это дорогое чудо техники?

Юрий Филиппов: Трактор того стоит. С его помощью мы легко и быстро уберем сосенки с заросших лесом полей - их у нас около 3 тысяч гектаров. Посевных площадей нам уже просто не хватает, пришло время вовлекать в оборот заброшенные сельхозземли. Именно так мы и поступали раньше. Думаю, дай-ка я и сейчас рискну, попробую. Если что-то сам не сумею, дети помогут. Их у меня четверо, и все болеют душой за наше хозяйство. У ребят лучшего места для приложения своих сил просто нет. У нас все отлажено, организованно, осталось только работать по мере сил и возможностей. Бывает, и поднапрячься приходится, без выходных потрудиться. Ведь зимний день не менее ценен, чем летний. Поэтому сейчас заготовка, заготовка и еще раз заготовка древесины в оставшиеся дни января и февраля, чтобы не попасть впросак. На март надежды мало - тепло начнется, дороги размокнут, а мы их ломать не собираемся. С этим и связано то, что в своем арендованном лесу мы работаем только в зимние месяцы.

Зимой вы работаете в лесу, летом ваши специалисты выходят в поля, и дорогущий трактор может остаться не у дел?

Юрий Филиппов: Не совсем так. Как только дождик выгоняет нас с полей, мы вновь идем в лес. В ближайшее время планируем приобрести ротоватор для раздробления и измельчения в щепу оставшихся в земле корней сосенок. Уверен, мы справимся! Осенью на новых землях собираемся посеять пшеницу. На следующий год займемся подсолнечником, который всегда востребован, поскольку много маслодельных заводов было построено в последнее время. Другие культуры у нас на примете. Пробовали, например, выращивать солодку...

Работники хозяйства полностью соответствуют вашим ожиданиям?

Юрий Филиппов: Должен прямо сказать - обе наши бригады работают на совесть, порой даже на личное подсобное хозяйство времени у них не остается. И получают за это достойную заработную плату и условия труда. Наш машинист-универсал высшей квалификации Павел Иванович Кутузов легко справляется с новым трактором, у которого в кабине вместо привычных всем рычагов и педалей для управления лишь небольшие кнопки на джойстиках.

Как вы распоряжаетесь заготовленной древесиной?

Юрий Филиппов: Бревна распиливаем, полученный пиломатериал, погонаж и рейки реализуем в регионах России и ближнем зарубежье. Из Армении машину недавно загрузили...

Хочу сказать вот о чем. В минувшем году мы перечислили в пользу государства четыре миллиона рублей одних только налогов. Но могло быть и больше. Мне не дают нормально работать! Приходится отвлекаться, ходить по судам. Так, у нас остались незасеянными семьсот гектаров. Все приготовили - поля, технику, а на семена денег не хватило. Потому что мне не разрешили работать в арендованном лесу...

Целей, поставленных при оформлении договора об аренде леса, удалось добиться?

Юрий Филиппов: Вполне. Наше хозяйство успешно развивается в двух направлениях - сельскохозяйственном и лесохозяйственном.

Год на год не приходится - когда в одном направлении возникают трудности, выручает другое.

При этом к земле и к лесу относимся бережно, чтобы сохранить и преумножить их для будущих поколений. Неукоснительно соблюдаем все требования проекта по освоению лесов. Пилим только крупные деревья, мелкие не трогаем. Тогда через десять лет можно получить фанкряж - ценное фанерное сырье. И нам польза, и государству.

Главное же - стремимся работать не покладая рук. Как в песне поется: "Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь!"

А иначе я и не могу.

Юрий Васильевич, что в ближайшей перспективе?

Юрий Филиппов: Планируем развивать машинно-тракторный парк, приобретать новую современную технику.

Подадим заявку на возмещение части наших затрат на восстановление брошенных земель.

Еще одну заявку отправим на оформление восстановленных земель.

Продолжим чистить от снега дороги в деревне и в лесу. Оказывать другую помощь односельчанам по их просьбе.

Вашим новым трактором коллеги интересуются?

Юрий Филиппов: Приезжают многие, смотрят, удивляются. Говорят, что хотели бы у себя применить подобную технологию восстановления заброшенных земель, но очень дорого. Приходится убеждать их в том, что вся эта техника окупится через год, надо только постоянно стремиться выращивать хорошие урожаи. Чтобы у нашей области и у России в целом всегда был солидный продовольственный запас. Поэтому мне очень импонирует, когда удается "заразить" новой технологией других фермеров, у которых тоже много заросших полей. Значит, у нас все получится!

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