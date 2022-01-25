Задержаны фальшивомонетчики, сбывшие 9 миллионов поддельных рублей

Полицейские задержали в Самарской области мужчин, которые занимались продажей фальшивых купюр. Межрегиональная организованная группа специализировалась на сбыте поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. У них был свой магазин в теневом сегменте интернета, через который происходила реализация фальшивых банкнот.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что деятельность фальшивомонетчиков пресекли оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Самарской и Калининградской областей во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России. Организатор и трое активных участников группировки - жители Самарской области в возрасте от 30 до 40 лет - были задержаны при силовой поддержке Росгвардии.

Выяснилось, что злоумышленники успели сбыть свыше 1800 поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей на общую сумму, превышающую девять миллионов.

В ходе обысков по местам жительства изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и денежные купюры с признаками подделки. Изъятое направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанные взяты под стражу.