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25.01.2022 05:00
Рубрика: Общество

Чем опасны наночастицы пластика, которые есть даже в организме человека

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В 60-х годах прошлого века человек начал активно использовать пластик в повседневной жизни, и сегодня пластмассы, полиэтилены, полимеры окружают нас повсюду. В виде наночастиц пластик присутствует в воздухе, воде, земле и в организме человека, даже у грудных детей.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Насколько это опасно и как можно сократить содержание пластика в природе, "РГ" рассказала старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, Наталья Малыгина. Она вместе с коллегами уже несколько лет занимается проблемой накопления пластика в окружающей среде.

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Наталья Сергеевна, получается, мы постоянно вдыхаем пластиковые наночастицы.

Наталья Малыгина: Исследования, проведенные по всему миру, показали, что микропластик присутствует в атмосфере повсеместно. И не только в промышленных центрах и крупных городах, но и в заповедных зонах, и высокогорье. Его нашли даже в Гималаях на высоте больше восьми тысяч метров.

Так что - да, мы его вдыхаем. Он также попадает в организм человека с водой, которая хранится в пластиковой таре, или когда мы используем зубную пасту, скрабы и другую косметику.

Насколько все это вредно для здоровья?

Наталья Малыгина: Пока никто однозначно сказать не может - эта тема до сих пор до конца не изучена. Но уже точно известно, что микрочастицы пластика могут содержать в себе тяжелые металлы, токсины и доставлять их во все среды, в том числе и в организм человека.

Когда мы изучаем состав микропластика, обнаруженного в пробах воздуха, воды и снега, взятых из разных уголков Алтайского края и Республики Алтай, то в половине случаев находим в них тяжелые металлы и другие токсичные вещества.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В Китае присутствие микропластика в природе уже используют как маркер антропоцена - эпохи, когда деятельность человека стала главной причиной изменений в окружающей среде. Китайские ученые изучили донные отложения в озерах, нашли слои, где впервые появляется пластик. Это середина 1960-х годов, и с этого времени ведут отчет антропоцена.

Можно ли сократить поступление пластика в атмосферу и другие среды?

Наталья Малыгина: Микропластик - это частицы или волокна размером от нескольких нанометров до пяти миллиметров. Сегодня ученые во всем мире занимаются разработкой технологий по улавливанию микропластика и его максимально полной утилизации.

Но чтобы эффективно бороться с загрязнением окружающей среды, нужно четко знать откуда и каким образом он попадает в природу. Вот этим мы как раз и занимаемся.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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