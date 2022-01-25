Что мешает решению проблем в дорожном комплексе Новосибирской области

Новосибирской области необходимо радикально улучшить ситуацию со строительством и ремонтом автомобильных дорог. Об этом заявили участники комитета Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике. Они потребовали от регионального минтранспорта представить комплексный подход к решению проблемы.

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) области Елена Гончарова представила депутатам отчет палаты по результатам проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры в 2020-2021 годах.

- Старые нарушения на новых объектах, - так охарактеризовала суть проблем Елена Гончарова.

- Мы должны переломить ситуацию с дорожным ремонтом в целом. До конца следующей недели здесь, на площадке нашего комитета, депутаты планируют обсудить вопрос с участием министра, Контрольно-счетной палаты, мэрии Новосибирска, ТУАДа: что же все-таки мешает улучшить состояние дорог Новосибирска и области, - обозначил планы председатель профильного комитета Майис Мамедов.

Аудитор КСП Валерий Алехин отметил, что из порядка 12,7 тысячи километров автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности, - 59,6 процента не отвечают нормативным требованиям. Из 14,7 тысячи километров автодорог местного значения нормативным требованиям не отвечают 45,4 процента. Не соответствуют нормативным требованиям 54 моста из 274, или 19,7 процента.

Основная часть средств областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию автомобильных дорог направлялась на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и дорожных сооружений. За 2020 год и девять месяцев 2021 года эта сумма составила порядка 20,5 миллиарда рублей. Из них 16 миллиардов рублей выделено на строительство мостового перехода через реку Обь. На содержание автомобильных дорог почти за два года направлено 6,9 миллиарда рублей, на ремонт - два миллиарда.

Среди недостатков работы отрасли в КСП называют нарушение сроков строительства. Это касается и крупнейшего объекта - четвертого моста. Нарушения выявлены в сфере закупок, есть ошибки проектировщиков. Особое внимание - к качеству дорожных работ. Так, в 2020 году проверен 321 объект, нарушения выявлены на 136-ти.

- Ситуация с качеством дорожных работ в лучшую сторону пока не меняется, - заключил Валерий Алехин.

В числе причин такого положения депутаты в очередной раз указали на несовершенную систему торгов, предусмотренных федеральным законом № 44. По мнению депутата Александра Барсукова, еще одна причина кроется в низком качестве проектно-сметной документации.

Заместитель председателя комитета Елена Тырина подняла вопрос о качестве строительного контроля, привлекаемого заказчиком и подрядчиком.

Депутат Владимир Анисимов предложил все замечания, отраженные в отчете КСП, передать министерству и обязать его подготовить комплексный документ с анализом причин. Участники заседания единогласно поддержали инициативу.

Справка "РГ"

По данным КСП, на реализацию госпрограммы "Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области" в 2020 году направлено 21,5 миллиарда рублей (96,5 процента от плана), за девять месяцев 2021 года - 17,7 миллиарда рублей (85,4 процента от плана).