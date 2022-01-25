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25.01.2022 16:04
Рубрика: Власть

Ядерные комплексы "Ярс" вывели на учения в Иркутской области

Текст: Юрий Гаврилов

В Иркутской области на полевые позиции отправились мобильные стратегические комплексы "Ярс". На маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки местной дивизии РВСН вышли в рамках учения. Командование задействовало в нем около тысячи солдат и офицеров, а также более 100 единиц военной и специальной техники различного типа и назначения.

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Ядерная война миру, конечно, не грозит. Однако проверить готовность наземной составляющей нашей ядерной триады всегда полезно. Для этого генералы и отправили в позиционные районы стратегические комплексы. На обычных автострадах тяжелые МАЗы с ядерными ракетами вы, конечно, не увидите. Их маршрут, главным образом, проложен по лесам. Это не только обеспечивает скрытность перемещения "стратегов", но и позволяет им отрабатывать различные вводные. В том числе, противодействовать в пути и ночью условным разведчикам и диверсантам.

"В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили в Минобороны РФ.

На таких учениях в РВСН широко использую специальную технику. В частности, машину дистанционного разминирования "Листва", противодиверсионный комплекс "Тайфун - М" и машину инженерного обеспечения и маскировки "МИОМ". В Иваново "Тайфун-М" применят для обнаружения, блокировки и уничтожения условных диверсантов. Выполнить эту задачу стратегическим разведчикам, в том числе, поможет входящий в каждый охранный комплекс беспилотный летательный аппарат.

Сделанный на базе бронетранспортера противодиверсионный "Тайфун" оснащен системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки и эхолокационной системой. По утверждению конструкторов, умная аппаратура этой машины легко обнаружит вражеские объекты на расстоянии до 5 километров, а пеших диверсантов - с трех.

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Стоит также иметь в виду, что на путях движения автономных пусковых установок всегда организуют комендантскую службу. Она занимается охраной маршрутов и колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает ее прохождение через контрольные точки. А специальный расчет наблюдения постоянно следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

"В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки", - отметили в Минобороны РФ.

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