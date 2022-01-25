Заповедник "Хакасский" получил новый статус

В официальном названии Хакасского государственного природного заповедника появилось еще одно слово. Отныне он будет именоваться государственным природным биосферным заповедником. Таким образом уточнен статус охраняемой территории.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили во вторник в пресс-службе кабинета министров. Изменения связаны с тем, что ЮНЕСКО включила заповедник в международную сеть так называемых биосферных резерватов. Это позволит природной территории развиваться и будет способствовать сохранению ее биологического разнообразия.

Заповедник находится в Республике Хакасия, входит в состав Алтае-Саянской горной области. Здесь сохранились естественные природные экосистемы, среди обитателей которых есть представители редких видов животного мира: снежный барс и манул, кабарга и алтайский улар, лебедь-кликун, черный аист и другие. Заповедник богат девственными лесами и растениями из Красной книги, среди них - можжевельник казацкий и родиола розовая, известная также как золотой корень.

Справка "РГ"

Заповедник создан в 1991 году в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР. Общая площадь охраняемой территории тогда составляла 24,1 тыс. гектаров. Сейчас она превышает 267,5 тысячи гектаров.