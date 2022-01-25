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25.01.2022 23:23
Рубрика: Происшествия

СКР просит арестовать выставивших ребенка на мороз родителей-садистов

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8664)
Во вторник ведомство Александра Бастрыкина сообщило, что мать и отчима, которые выгнали пятилетнего мальчика без одежды и обуви на мороз за плохое поведение, задержали в Алтайском крае.

Сейчас следователи готовят бумаги для суда, в которых они будут просить суд отправить задержанных в камеру следственного изолятора.

На Алтае родители воспитывали ребенка, выставляя голым на мороз

Приемы воспитания этих людей, по мнению Следственного комитета, подпадают под статью Уголовного кодекса. В ведомстве рассказывают, что, по их данным, 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района двое взрослых - женщина и ее супруг, будучи недовольными поведением 5-летнего сына, выгнали его из дома. Их не смутило, что за порогом зима и очень холодно. При отрицательной температуре голый мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице.

Спасло жизнь ребенку то, что его заметили соседи. Иначе бы такое "воспитание" могло закончиться трагически. Семья мальчика оказалась из разряда неблагополучных. Следствием уже установлено, что решение выгнать малыша на мороз - это была не случайность, а лишь эпизод систематических издевательств. Так что жизнь мальчика и его братьев шести и полутора лет матерью и сожителем просто превращена в кошмар.

Что будет теперь? Детей государство не бросит. Сначала проверят следователи, есть ли родные у мальчиков, которые могут взять их себе. Если таких не найдется, они после обследования в больнице попадут в интернат или приемную семью.

Мать с отчимом теперь будут отвечать на вопросы следствия. В СК поставят вопрос о лишении матери прав на детей.

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