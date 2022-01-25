В Новосибирске начальник стройучастка пойдет под суд за гибель рабочего

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о гибели рабочего, который разбился насмерть, упав в лифтовую шахту строящегося дома. Начальник строительного участка полностью признал вину в нарушении правил безопасности на объекте, сообщили в областном Следственном управлении СК РФ.

Трагедия произошла в мае 2019 года на одной из строительных площадок в Кировском районе города. По материалам дела, при возведении жилой высотки руководитель работ на участке не проконтролировал исправность и правильное применение страховочных ограждений и освещения. В частности, на седьмом этаже у шахты лифта не было света, а небольшое ограждение не могло предотвратить доступ человека к потенциально опасному месту.

Рабочий прошел в лифтовое помещение, однако не смог сориентироваться без должного освещения, упал в шахту и погиб.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением скоро будет передано в суд для рассмотрения по существу.