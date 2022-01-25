В Новосибирске таксист зарезал пассажира на глазах у девушки

Новосибирский таксист жестоко расправился с пассажиром после непродолжительной ссоры. Свидетелем преступления стала девушка, севшая в машину вместе с потерпевшим, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, в ближайшее время в отношении 41-летнего задержанного будет избрана мера пресечения. По материалам следствия, ночью 24 января таксист приехал по вызову, в машину сели 27-летний парень и девушка. Ехать было недалеко, однако между таксистом и пассажиром возник конфликт, в результате водитель остановил автомобиль, вышел из салона и нанес парню несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте. Все происходило на глазах у девушки, которая находилась на заднем сиденье машины.

Подозреваемого задержал наряд полиции, ему предъявлено обвинение в убийстве.