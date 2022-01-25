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25.01.2022 15:26
Рубрика: Власть

Восток Томской области подключили к газу

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в эксплуатацию газораспределительную станцию "Асино" и первую котельную на природном газе в Асиновском районе. Это стало возможным благодаря завершению строительства газопровода-отвода от Томска до Асино протяженностью 78 километров.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

По данным администрации региона, газопровод-отвод открыл возможность для газификации 15 населенных пунктов Асиновского, Первомайского, Зырянского и Томского районов. Это девять тысяч домовладений, объектов ЖКХ и бизнеса.

Фото: Правительство Томской области
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- Благодаря газификации восточных территорий мы заключили миллиардное соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Уже шесть асиновских котельных мы перевели на природный газ. До конца года работать на газе будут все 17 котельных. А значит, в районе повысится надежность отопительной системы, что крайне важно в наших сибирских условиях, улучшится качество экологии - черный дым уходит в прошлое, - отметил актуальность проекта Сергей Жвачкин.

Проект подключения к природному газу восточных районов Томской области реализуется "Газпромом" и властями региона с 2017 года. Тогда томский губернатор и глава компании Алексей Миллер сварили первый стык газопровода. По словам главы региона, газификация всегда была мечтой жителей Асиновского района.

Первая асиновская котельная на природном газе будет отапливать 60 многоквартирных жилых домов, где живут 2,6 тысячи человек, а также две школы и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Губернатор отметил, что ГРС "Асино" - первая "ласточка" большого проекта по газификации восточных территорий. Согласно соглашению с "Газпромом" областная власть профинансировала строительство внутрипоселковых сетей на 700 миллионов рублей и до конца года вложит еще 300 миллионов.

При этом глава региона подчеркнул, что с переходом на природный газ "жировки" для людей не должны вырасти". Речь должна идти исключительно о повышении качества коммунальных услуг и комфорта жителей.

Сергей Жвачкин пообещал, что в новом отопительном сезоне природный газ придет в Зырянский и Первомайский районы.

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