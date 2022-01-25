Закончено дело об отравлении подпольным алкоголем

В понедельник, 24 января, Следственный комитет РФ по Алтайскому краю объявил, что им завершена работа по резонансному уголовному делу об отравлении граждан региона суррогатным алкоголем.

Фигурантами расследования стали двое мужчин, имен которых в ведомстве Александра Бастрыкина не называют.

Известно, что они местные жители и у них одна на двоих уголовная статья - 238 УК РФ. Она говорит о "хранении, перевозке, сбыте товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц".

В Следственном комитете рассказали фабулу преступления. Некий гражданин, которого сейчас именуют обвиняемым, занимался грузоперевозками.

Он-то и привез "из отдаленного региона страны спиртосодержащую жидкость в канистрах для последующей ее реализации среди населения".

Какой именно регион в этом уголовном деле назвали "отдаленным", следствие не раскрывает. Но дальше события развивались так.

Дальнобойщик вместе со своим 45-летним родственником назвали это пойло коньяком и начали активно торговать им налево и направо.

В результате употребления спиртосодержащей жидкости скончались пятеро граждан, и еще семь человек с отравлением поступили в медицинские учреждения.

Так, в августе жительница Усть-Калманского района купила этот "коньяк" для празднования своего дня рождения в кругу родных и знакомых. Вот все гости и выпили отраву.

На следующий день двое из гостей скончались, а виновница торжества и остальные несколько гостей были госпитализированы.

Смертельным напитком оказалась приобретенная у дальнобойщика и его родственника ядовитая жидкость и для двух жителей края, которые попробовали этот "коньяк", отдыхая на туристической базе. Но случилось это уже в соседнем регионе.

Но проблемы у выживших жителей региона, попробовавших эту отраву, похоже,только начинаются. У многих, кто вышел из больниц, резко ухудшилось самочувствие и упало зрение

Аналогичной причиной смерти охранника автобазы, на которой работал дальнобойщик, стала эта же смертельная отрава. Но проблемы у выживших, похоже, только начинаются. У многих резко ухудшилось самочувствие и упало зрение. Как показали результаты химической судебной экспертизы - в суррогатной алкогольной продукции обнаружено большое количество метанола, опасного для жизни человека.

В СК уверяют, что проделана очень большая работа. И несмотря на то что обвиняемые вину в гибели и увечье людей так и не признали, следствием все доводы мужчин были опровергнуты собранными доказательствами.

Прокуратура с аргументами следствия согласилась, и вчера это уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.