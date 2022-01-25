Житель Приангарья оставил в такси полуторагодовалую дочь

В Братске водитель такси привез полицейским девочку примерно полутора лет от роду, оставленную в салоне автомобиля одним из пассажиров. Стражи порядка передали ребенка в больницу, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на главк МВД по Иркутской области.

Как выяснили правоохранители, местный житель, ехавший в такси с дочерью, по прибытии к месту назначения оставил ее в машине и ушел якобы за деньгами. Водитель ждал забывчивого пассажира около 40 минут, а потом принял решение отвезти девочку в отдел полиции. Оттуда ребенка доставили в больницу, где она находится уже несколько дней.

В отношении отца заведено административное дело о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Полиция направит материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.