Большинство ущелий Северного Кавказа остались без защиты от лавин

С первого января Северо-Кавказская военизированная служба защищает от схода лавин только тех, кто заключил договоры с ведомством. Но потенциальные клиенты пока не торопятся платить за безопасность, а это может привести к человеческим жертвам и многомиллионному экономическому ущербу.

Специалисты Северо-Кавказской военизированной службы готовы прийти на помощь и защитить от лавин, но только если с ними заключили договор. Фото: Антон Подгайко/РИА Новости

- Мы не имеем права проводить предупредительные спуски лавин, если с нами не заключат договор. Если мы не стреляем, снег в лавинных очагах накапливается. Рано или поздно он сходит, но лавины будут гораздо больше с однозначными негативными последствиями - разрушениями и человеческими жертвами, - говорит начальник ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба Росгидромета по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы" Хизир Чочаев.

Раньше служба защищала от лавин федеральные объекты за казенные деньги. Это были, например, автодорога Прохладный - Баксан - Эльбрус, Транскавказская автомагистраль или трасса из Черкесска в Домбай. С начала 2022 года за это должны платить собственники объектов, которым угрожают скопившиеся снежные массы. Услуга стоит 120 650 рублей в сезон за гектар лавинного очага.

На Транскавказской автомагистрали протяженность опасного участка составляет 22 километра. Находится он в верхней части Рокского перевала. Раньше после каждого снегопада противолавинному отряду требовалось несколько дней интенсивной работы, чтобы открыть проезд. Если этого не делать, из-за погодных катаклизмов дорога долгое время будет перекрыта - расчистка от снега занимает много времени. Как результат - экономические убытки из-за задержки грузов, а если в момент ЧП на трассе находятся люди, то и человеческие жертвы.

Согласно многолетним данным, зимний сезон в горах Северного Кавказа начинается первого ноября и длится до первого июня. Бывает, мокрые лавины сходят и в мае. Все это время военизированная служба готова защищать от стихии горнолыжные курорты Домбай, Приэльбрусье, Цей, а также Транскам и три горных района в Дагестане - Ахтынский, Цумадинский и Цунтинский.

- Заказчик нам звонит, мы определяем площадь лавинного очага, угрожающего объекту, заключаем контракт или гражданско-правовой договор на проведение противолавинных мероприятий, - говорит Хизир Чочаев.

Противолавинная служба в советские годы защищала людей. Теперь мы защищаем объекты экономики. Такая стратегия. К чему это приведет - покажет время

Тех, кому для безопасности нужно заключить контракт, на Северном Кавказе достаточно много, однако они пока не хотят брать на себя дополнительную финансовую нагрузку, считает специалист. Сейчас с военизированной службой заключили всего два контракта и оба в Приэльбрусье. Защиту от лавин оплатили администрация канатных дорог на Чегет, а также госкорпорация "Кавказ.РФ". В последней сказали "РГ", что к Эльбрусу требуется особое внимание, так как у высшей точки Европы наибольшая лавинная опасность. На остальных курортах также борются с лавинами, но не используют принудительные спуски.

"Строим лавинную защиту, ведем мониторинг, при необходимости реагируем силами курорта: закрываем склоны, ставим заградительные сетки, устанавливаем предупреждающие знаки, оповещаем гостей. Если надо, прибегаем к помощи специальных отрядов", - пояснили в компании.

Стоит отметить, что договоры с военизированной службой могут заключать не только руководство курортов и владельцы гостиниц, но и муниципальные органы. Например, так сделала администрация Эльбрусского района в декабре 2021 года, однако срок действия контракта подошел к концу.

"Если выпадут обильные осадки, мы подпишем с военизированной службой дополнительные соглашения", - сообщили в администрации района.

В муниципалитете отметили, что оповещают местных предпринимателей о том, что необходимо заключать противолавинные договоры. Но уговоры, видимо, звучат неубедительно.

- Пока лавины не сойдут, а сойдут они непременно, все надеются на авось, - считает Чочаев.

Он также пояснил, что в некоторых ситуациях военизированная служба принудительно спускает лавины независимо от того, заключены договоры на этой территории или нет. Это делается в случае возможных катастроф с разрушениями и человеческими жертвами или когда объявлен режим ЧС.

К слову, зима в горах Северного Кавказа в этом сезоне выдалась снежной. Во второй половине декабря прошлого года обильные осадки вместе с сильным ветром на несколько дней парализовали работу горно-лыжных курортов. До наступления 2022 года специалистам военизированной службы удавалось держать ситуацию под контролем благодаря не вышедшему еще сроку государственного задания. Теперь же все изменится не в лучшую сторону.

Кстати, Чочаев считает, что российский метод защиты от лавин - лучший в мире. На европейских горнолыжных курортах, например, снежные массы обычно принудительно не спускают. Вместо этого там время от времени публикуют в открытом доступе бюллетень лавинной опасности. В нем сказано, в каких районах лучше не появляться, а где находиться безопасно. Но то и дело бывают несчастные случаи, жертвами которых чаще всего становятся фрирайдеры.

В российских горах до недавнего времени предпочитали предотвращать возможные трагедии. Это была не стопроцентная гарантия безопасности, но, по мнению эксперта, надежная. Теперь же все зависит от заинтересованных собственников недвижимости.

- Противолавинная служба в советские годы защищала людей. Теперь мы защищаем объекты экономики. За безопасность граждан отвечают водитель автобуса, собственник канатной дороги, владелец гостиницы. Такая стратегия. К чему она приведет - покажет время, - резюмировал Хизир Чочаев.

Тем временем

Правительство Российской Федерации по просьбе руководства Кабардино-Балкарии в августе 2021 года направило 67,4 миллиона рублей на строительство защитных сооружений, которые бы предохранили от сходов селевых потоков и лавин в Приэльбрусье. На федеральные деньги от поляны Азау до поселка Терскол возведут железобетонные конструкции, металлические ограждения и снегоудерживающие щиты.

Прямая речь

Сергей Бенделиани, заместитель руководителя противолавинной службы курорта "Роза Хутор":

- Тем, кто решил кататься на лыжах или сноуборде вне трасс, следует помнить: все, кто находятся ниже по склону, в опасности. Есть много рекомендаций, как действовать, если попал в лавину, но дело в том, что в момент катастрофы все они забываются. Главное - избежать попадания в центр лавины, выбраться на ее край. Оказавшись в снежной массе, важно сохранить спокойное дыхание, так меньше снега попадет в легкие. Если все-таки лавина накрыла, не нужно кричать, тратить силы и кислород, ведь даже минимальный слой снега полностью поглощает звук. И здесь остается надеяться только на товарищей и очевидцев, которые видели произошедшее и придут на выручку.