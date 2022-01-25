Эксперт: Систему пошлин на зерно необходимо пересмотреть

- Чтобы остановить рост цен на продовольствие в декабре 2020 года, правительство РФ ввело пошлины на экспорт зерна. По мнению большинства аналитиков, эта мера носила запретительный характер. Прошло больше года. Рост цен на продукты не остановился и даже ускорился, а отлаженная система производства, хранения и реализации урожая сломана.

После введения пошлин цены на пшеницу действительно заморозились - здесь цель была достигнута. Но продукты переработки - хлебобулочные изделия - дорожают. Обычный покупатель в магазине платит все больше, стабилизировать цены на продовольствие не удалось. Возможно, причина подорожания продуктов была определена не совсем верно.

Что при этом происходит на рынке зерна? Пошлина привязана к биржевой стоимости пшеницы и меняется еженедельно, так что предсказать ее размер на момент отгрузки невозможно. Экспортеры - крупнейшие покупатели зерна в стране - закладывают все связанные с этим риски в цену, а значит, платят производителям меньше. Очевидно, что механизм и параметры экспортного налога утверждали в спешке и без консультаций с ведущими экспертами и участниками зернового рынка.

Под удар попала отрасль хранения пшеницы. Стоимость урожая 2021 года с момента уборки менялась незначительно. Вряд ли в предстоящем сельскохозяйственном сезоне производители станут хранить зерно, чтобы заработать больше - затраты не окупаются, издержки растут, и смысла не продавать урожай прямо после уборки больше нет. С полей пшеницу и другие культуры будут отвозить в порты. В такой ситуации возникнет необходимость лимитировать вывоз зерна уже в ию-ле. В связи с этим непонятно, чем будет заниматься огромная сеть элеваторов, на которых работают десятки тысяч человек.

"Отрицать необходимость пошлины на зерно нельзя. Но спустя год механизм следует реформировать, чтобы он работал на пользу потребителю"

Появление пошлины в России вызвало рост стоимости зерновых на международных рынках. Наши ближайшие конкуренты - Украина, Румыния и Франция - получили больше денег и могут вкладывать их в собственное производство. При этом для российских аграриев, в том числе в Ставропольском крае, который занимает лидирующие позиции в стране по сбору зерновых, себестоимость следующего урожая окажется слишком высокой. Удобрения, средства защиты, запчасти к сельскохозяйственной технике, горюче-смазочные материалы подорожали на 25-100 процентов. Увеличились транспортные издержки. Предсказать такое при введении пошлины в правительстве не могли. В результате многим производителям новый урожай придется выращивать себе в ущерб либо закупать расходные материалы низкого качества. О том, чтобы развиваться, обновлять технику или внедрять инновации, речи не идет. По итогам уборки 2022 года число убыточных хозяйств неизбежно вырастет.

В последние годы государство, в соответствии с доктриной продовольственной безопасности, предприняло беспрецедентные усилия для развития сельского хозяйства. По многим показателям Россия - на лидирующих позициях. В том числе по экспорту пшеницы мы занимаем первое место в мире. Введение пошлины создает реальный риск, что лидерство мы потеряем уже в этом году.

Хотелось бы, чтобы аналитики и специалисты в правительстве Российской Федерации и в парламенте заметили, что у нас огромные территории возделываемых земель не относятся к благоприятным для развития сельского хозяйства. Их мы утратим в первую очередь, если ситуация не нормализуется.

Аграрии понимают свою ответственность перед согражданами. Отрицать необходимость пошлин в такое сложное экономическое время нельзя. Но спустя год механизм следует реформировать, чтобы он работал на пользу российскому потребителю.

В первую очередь стоило бы ввести постоянно действующую пошлину в размере пяти процентов на хлебопекарную пшеницу, полученные деньги распределить между предприятиями России, которые производят доступный для населения хлеб стоимостью не более 50 рублей за килограмм. Это остановит рост цен в долгосрочной перспективе и не разрушит систему производства, хранения и реализации зерна. Кроме того, дотироваться должны только зарегистрированные и проверенные хлебопекарные предприятия, что даст им преимущество перед теми, кто работает в тени. Это позволит ежегодно собирать 35-40 миллиардов рублей, которых хватит на долговременную стабилизацию цен на 5,5 миллиона тонн хлеба, которые ежегодно производят в России.

Тот же механизм можно применить для фуражной пшеницы, ячменя и кукурузы: ввести на эти культуры разумную постоянную пошлину, а полученные средства через Минсельхоз РФ направить производителям мясной продукции, чтобы они закупали сырье. Эти действия вместе с реформой интервенционного фонда закроют вопрос роста цен для потребителей раз и навсегда.

Возражения, что это не соответствует действующему законодательству, я считаю несерьезными. У нас социальное государство. Если изменения в нормативных документах принесут пользу, то их надо вносить.

В противном случае следовало бы доработать механизм возврата пошлины. По оценке экспертов, за прошлый год собрали более 100 миллиардов рублей. Несмотря на то, что аграриям обещали вернуть их все, распределили всего 10,5 миллиарда рублей. Сегодня этот налог составляет более семи рублей за килограмм пшеницы, из них производителям отдают 25-27 копеек. Это несопоставимые цифры.

Самое главное, пошлины должны быть предсказуемыми. Нельзя, чтобы их размер менялся раз в неделю, как это происходит сейчас. Он должен быть фиксированным хотя бы на квартал. Тогда экспортеры не будут закладывать в цену дополнительные риски и смогут платить производителям больше.