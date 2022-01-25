Школьники из невыпускных классов в КБР с 26 января уйдут на каникулы

В Кабардино-Балкарии для школьников первых-восьмых и десятых классов объявили внеочередные каникулы, которые начнутся в среду 26 января. При этом ученики из выпускных классов продолжат учебу в обычном формате. Как сообщил в своем аккаунте в Instagram глава республики Казбек Коков, это ответ властей на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе.

- К сожалению, наблюдается одновременный рост темпов заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией среди детей школьного возраста. За последнюю неделю количество заболевших среди данной категории возросло на 54 процента, - отметил Коков.

Каникулы продлятся полторы недели - до 6 февраля. Параллельно с этим, в оперативном штабе КБР призвали всех работодателей региона постараться перевести максимальное количество работников на удаленку, а совещания и планерки проводить в режиме видеоконференций.

Во всех госучреждениях Кабардино-Балкарии с завтрашнего дня также приостановят прием документов. Останется возможность подать их в режиме "единого окна", либо в электронном виде.