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25.01.2022 14:55
Рубрика: Общество

Ставрополь присоединился к мировому мониторингу за воздухом

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 15(8663)
Ставрополь "засветился" на международной онлайн-карте чистоты воздуха. Это произошло после того, как программист и урбанист Алексей Целиковский собрал и установил у себя дома датчик, который в режиме реального времени отслеживает уровень загрязнения атмосферы.

- С одной стороны, меня, как специалиста IT-сферы, заинтересовала технология из интернета вещей. С другой - я увлекаюсь урбанистикой. Эти датчики - на стыке двух моих интересов. Мне хочется понять, где мы живем. Принято считать, что у нас все хорошо с уровнем загрязнения - в городе большая лесная территория. Но, оказывается, воздух не всегда кристально чистый, - рассказал Целиковский.

В Екатеринбурге выявили превышение вредных веществ в воздухе

Датчик передает информацию в онлайн-режиме на портал международной сети sensor.community. Туда одновременно поступают данные еще с 14 тысяч аналогичных устройств со всего мира. Все они постоянно отображаются на интерактивной карте.

Самой плотной сетью датчиков покрыта территория Европы. Там их больше, чем в остальном мире. В России наибольшая концентрация приборов в Москве и Краснодарском крае. Там, где на карте горит зеленая метка, с воздухом все в порядке. Если цвет меняется на розовый, значит, уровень загрязнения высокий.

На Северном Кавказе всего три датчика. Все они находятся в Ставропольском крае: еще два стоят в Минводах и Буденновске. Целиковский говорит, что чем плотнее сеть сенсоров, тем достовернее и разнообразнее информация о состоянии воздуха. Кроме того, погрешность вычислений будет меньше.

- Бывает, проедет какая-нибудь машина с особенно "грязным" выхлопом, и датчик это засекает. Если их установят в разных частях города, то можно будет отделять частные случаи от общей картины. И наоборот, станет ясно, как обстоят дела в конкретном районе, - говорит урбанист.

Присоединиться к сообществу "Города за здравый смысл" может каждый. Для этого нужно заказать в интернете датчик, собрать его, настроить и подключить к Всемирной паутине

Присоединиться к сообществу может каждый. Для этого нужно заказать в интернете датчик, собрать его, настроить и подключить к Всемирной паутине. Для работы сенсора потребуется обычная зарядка от смартфона и доступ к Wi-Fi. Целиковский рассказал, что вместе с единомышленниками из сообщества "Города за здравый смысл" хочет провести мастер-класс для всех желающих, показать им, как собрать такой прибор. По словам урбаниста, установка сенсора не только поможет глобальному мониторингу состояния атмосферы, но и будет полезна в быту.

- Можно отследить повышенное загрязнение воздуха и решить, стоит ли пойти на пробежку или лучше остаться дома, закрыть окна и включить бытовой очиститель, - говорит Целиковский.

Он рассказал, что устройство в Ставрополе нечасто улавливает значительное содержание вредных веществ в воздухе - в городе вполне неплохая экологическая обстановка.

При этом, как говорит Целиковский, интересно посмотреть на показатели летом, когда в жару на дорогах машины стоят в пробках, или осенью, когда жгут листву. В будущем урбанист хочет собрать еще один датчик, но уже переносной, чтобы использовать его во время поездок на велосипеде.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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