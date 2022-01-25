Теплосети Владикавказа уже в третий раз признали банкротом

В Северной Осетии главная организация, обогревающая столицу республики, - ОАО "Владикавказские тепловые сети" (ВТС) - в самый разгар зимы и холодов признана банкротом с огромным долгом в несколько миллиардов рублей. Новость об этом, казалось бы, должна всполошить всю республику - в морозы без отопления мог остаться город с населением почти 400 тысяч человек. Но информация о банкротстве теплосетей Владикавказа прошла буднично, и почти никто не обратил на нее внимания.

За 15 лет три теплоснабжающих компании Владикавказа обанкротились. Но все это время там работали одни и те же сотрудники, которые переходили с предприятия на предприятие. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Снабжение столицы Северной Осетии теплом и горячей водой уже не первый год финансово убыточно. За последние 15 лет три разные организации ЖКХ в этой сфере оказались в долгах по одной и той же причине.

Сейчас банкротство ОАО "Владикавказские тепловые сети" практически завершено. Все имущество компании выставили на продажу, чтобы погасить долги. Но поскольку никто из кредиторов не захотел его покупать, имущество по закону вернули учредителю - администрации Владикавказа. После этого мэрия города сделала вполне ожидаемый шаг: создала новый МУП с точно таким же названием - "Владикавказские тепловые сети" - и передала предприятию почти все оборудование, ресурсы и технику обанкроченного ОАО. МУП занимается той же работой - снабжает жителей столицы Северной Осетии теплом и горячей водой. Горожане перебоев в поставках ресурса в дома и квартиры не заметили, изменилась только аббревиатура в квитанциях об оплате. А вот тарифы на коммунальный ресурс повысили на семь процентов.

По словам работников городского ЖКХ, одной из причин банкротства трех компаний за последние годы стали изменения в законодательстве - из федерального бюджета перестали поступать целевые дотации ресурсоснабжающим организациям.

- Одновременно с этим тариф для населения не покрывает расходы компании, и она постоянно сваливается в долги, - рассказывает заместитель директора МУП "Владикавказские тепловые сети" Владимир Гиоев, - то есть работа получается планово-убыточной. Тариф раньше составлял 1643 рубля за одну гигакалорию, а для нормального функционирования следовало продавать свои услуги по цене 2200 рублей за гигакалорию, то есть на 557 рублей дороже.

По подсчетам коммунальщиков, во Владикавказе 77 тысяч квартир, которые обслуживает теплосеть. Средняя площадь одной квартиры - 47 квадратных метров. Владельцы такого жилья должны заплатить по действующему тарифу, который недавно подняли на семь процентов, - 1765 рублей в месяц. Но для ВТС это убыток. Чтобы выйти на окупаемость, им нужно порядка 2300 рублей с каждой такой квартиры, то есть речь идет о повышении цен за услуги почти на 40 процентов, что обернется социальным шоком.

Снабжение столицы Северной Осетии теплом и горячей водой уже не первый год убыточно - за последние 15 лет три разных предприятия в этой сфере стали банкротами

Стоит учесть доходы жителей города и их траты на ЖКХ. По официальным данным Северо-Кавказстата, средняя зарплата в республике составляет 35,5 тысячи рублей. Значит, на оплату всех услуг жилищно-коммунального хозяйства обыватель во Владикавказе тратит до 20 процентов своего заработка.

Поэтому, как узнал корреспондент "РГ" в кулуарах администрации города, вопрос о тарифах не столько экономический, сколько социальный. Власти не готовы пойти на такое резкое повышение цен, даже несмотря на отсутствие целевых федеральных дотаций. Ситуация зашла в тупик.

Между тем в Республиканской службе по тарифам (РСТ), которая занимается расчетами и обоснованием стоимости ресурсов и услуг, подчеркнули, что действующие цены владикавказских теплосетей выверены и достаточны, чтобы покрыть расходы учреждения.

Итак, за 15 лет три теплоснабжающих компании Владикавказа обанкротились, потому что стали убыточными. У них были разные названия и разные формы собственности, но одинаковое оборудование, одни и те же сети. Работали там все те же сотрудники, которые переходили с предприятия на предприятие. И конечно, учредителем компаний всегда выступала администрация Владикавказа в разном виде.

Сложилась парадоксальная ситуация, о которой не любят говорить ни в администрации города, ни в комитете ЖКХ, ни в республиканской службе по тарифам. Никто не знает, как разорвать порочный круг. А новый МУП, едва начав работу в сфере теплоснабжения Владикавказа, уже копит новые долги. •

Комментарий

Виталий Битаров, исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ и энергетики Владикавказа:

- Я не согласен, что только отсутствие дотаций и якобы недостаточно высокие тарифы являются причиной банкротства ОАО "Владикавказские тепловые сети". Здесь значительную роль играет низкая платежная дисциплина. Потребители тепла, жители города задерживают оплату, но если дело доходит до судебных разбирательств, то начисленные им пени списываются, а это ведь немалые деньги. В то же время кредиторы Владтеплосетей не хотят ждать и дня. Это усложняет ситуацию. Не учитываются и энергопотери из-за устаревшего оборудования, которое надо менять. И конечно, основная ответственность за банкротство лежит на неэффективном менеджменте руководства предприятия. На сложившуюся ситуацию надо смотреть в комплексе.

Кстати

По данным пресс-службы компании "Севкавказэнерго" на январь 2021 года, обанкроченные Владикавказские теплосети задолжали энергетикам почти один миллиард рублей. Но это меньшая часть суммы. Главный кредитор - ОАО "Газпром", на долю которого приходится порядка 60 процентов долга. Это подтвердили в самой компании-банкроте. В мэрии североосетинской столицы не уточняют точную сумму задолженности теплосетей, но на основе приведенных данных можно предположить, что она значительно превышает два миллиарда рублей. И по данным дирекции МУП "ВТС", почти вся эта сумма списана решением суда, поскольку взыскать ее не с кого.