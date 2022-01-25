В Дагестане силовики раскрыли сеть майнинг-ферм на 500 млн рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли сеть из 17 майнинг-ферм - самую крупную за последние годы в Дагестане. Злоумышленники подпольно добывали криптовалюту в Махачкале, Кизляре, селах Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района. Оперативники изъяли у них компьютерную технику, в основном видеокарты, стоимостью полмиллиарда рублей.

Как и многие другие подпольные майнинг-фермы в регионе, эти маскировались под ничем не примечательные строения. На кадрах оперативной съемки полиции здания со стороны можно было бы принять за хозпостройки обычной фермы, если бы не новенькие решетки на окнах, за которыми крутились огромные вентиляторы.

По информации компании "Россети", в последнее время Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по числу незаконных майнинг-ферм. За прошлый год специалисты энергопредприятия совместно с правоохранительными органами выявили в республике 25 случаев кражи электроэнергии, которую использовали для "добычи" криптовалюты на общую сумму 130 миллионов рублей. Майнеры похитили электричества на 50 миллионов киловатт-часов, что сопоставимо с годовой выработкой Гунибской ГЭС в горах Дагестана.

Тем временем в Левашинском районе республики люди вышли на акцию протеста к местной администрации из-за постоянных отключений электроэнергии. Выяснилось, что одна из причин перебоев со светом - большое количество желающих намайнить криптовалюты.

По словам главы района, совместно с правоохранителями создана межведомственная комиссия, которая будет заглядывать в каждый двор и постройку и изымать незаконные майнинг-устройства. Первые же рейды дали результат - на территории муниципалитета нашли 17 незаконных ферм, где добывали криптовалюту.

Обычно майнинг-фермы находятся в труднодоступных или отдаленных местностях, в заброшенных строениях

В погоне за цифровым богатством участвуют и народные избранники. Так, в декабре прошлого года на депутата Игалинского сельсовета завели уголовное дело по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Дагестану, депутат в то же время был председателем правления товарищества собственников недвижимости. От имени организации он заключил с филиалом ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" договор на подключение к источнику электроснабжения двух помещений. Криптовалюту круглосуточно добывали 749 видеокарт - именно они применяются в майнинге.

"В ходе проверки правоохранители выявили факты незаконного потребления электроэнергии. В распределительных щитах, установленных на силовые трансформаторы, были обнаружены опломбированные приборы учета электроэнергии с прикрепленными неодимовыми магнитами, которые останавливали работу счетчиков. Объем безучетного потребления электроэнергии составил около 450 тысяч киловатт в час, сумма хищения - почти два с половиной миллиона рублей", - заявили в СКР.

Как же маскируются незаконные майнинг-фермы? В "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" рассказали корреспонденту "РГ", что обычно такие объекты находятся в труднодоступных или отдаленных местностях, в заброшенных строениях. Но бывают исключения: в прошлом году майнинг-ферму обнаружили на чердаке многоквартирного дома в Махачкале. Ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил 332 тысячи рублей, возбуждено и расследуется уголовное дело.

Такая популярность Дагестана у майнеров объясняется низким тарифом за энергоресурс. Когда мошенники заключают договор с "Дагэнерго", то, конечно же, не говорят о том, что они будут заниматься добычей криптовалюты.

- Например, заявители позиционируют себя как садовое некоммерческое товарищество или личное подсобное хозяйство. В этих случаях СНТ или ЛПХ платят по тарифу, приравненному к населению: 2,83 рубля за киловатт в час для горожан или 1,98 рубля за киловатт в час для сельского населения. На деле же, без уведомления энергокомпании, они занимаются выработкой криптовалюты. На законодательном уровне майнинг не приравнен к бытовому потреблению. Таким образом, если основная деятельность - получение прибыли посредством добычи криптовалюты, то тариф для них как для юрлиц - свыше пяти рублей за киловатт в час, - рассказали в "Дагэнерго".

Представители энергокомпании и силовики составят график проверок населенных пунктов, в которых без объективных причин выросло энергопотребление. Туда и отправятся в скором времени проверяющие комиссии.

Между тем

Банк России предложил официально запретить практически все операции с криптовалютами, оставив, по сути, только возможность их покупать и продавать на зарубежных платформах и, соответственно, владеть ими.

"Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает пяти миллиардов долларов США в год. Российские граждане являются активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. Кроме того, Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей", - говорится в опубликованном регулятором консультативном докладе о криптовалютах.

Это создает существенные угрозы благосостоянию граждан, стабильности финансовой системы, а также угрозы, связанные с обеспечением криптовалютами нелегальной деятельности, подчеркивают в Центробанке.

Мнение

Валерий Петров, вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ):

- Юридически майнинг в России пока не запрещен. По факту это не что иное, как осуществление математических вычислений с использованием компьютерной техники. Что происходит дальше с полученной в результате проведенной работы криптовалютой, другой вопрос, но и он относится к ведению, скорее всего, налоговых органов, а не правоохранителей. Если майнер легально использует помещение, оплачивает потребленное электричество и платит налоги с полученного дохода, у государства к нему претензий быть не должно. Однако в действительности этот бизнес находится в "серой зоне", поэтому и привлекает к себе внимание правоохранительных органов. Чтобы заработать в этой сфере, большой стартовый капитал не требуется. Инвестиция в 10 тысяч долларов уже принесет доход, который позволит получать дальнейшую прибыль и оплачивать все налоги. При этом стоит подчеркнуть, что с точки зрения РАКИБ майнинг в нашей стране совершенно несправедливо обойден вниманием законодателей. Дело в том, что в России существует избыток энергогенерирующих ресурсов. Даже если власти опасаются незаконного обращения криптовалюты на территории РФ, ничто не мешает легализовать использование генерирующих мощностей для майнинга при условии, что добытая криптовалюта будет применяться за пределами страны. Полученный доход от продажи электричества стал бы серьезным подспорьем для бюджета государства. Можно вспомнить, например, что запретивший недавно майнинг Китай сделал это в том числе и потому, что испытывает серьезный дефицит энергоресурсов. В России же ситуация прямо противоположная, что делает майнинг стратегически востребованным направлением бизнеса. Необходимо только прописать нормативные требования, чтобы государство получало прибыль наряду с самими майнерами.