В Петербурге 39-летняя женщина родила одиннадцатого ребенка

В Санкт-Петербурге 39-летняя Надежда Барабанова родила дочь, которая стала ее одиннадцатым ребенком.

Как сообщают в городском комитете по здравоохранению, девочка появилась на свет в петербургском роддоме № 10 ранним утром 23 января. Вес новорожденной - 3,6 килограмма, рост - 51 сантиметр.

"Дочка и мама чувствуют себя прекрасно, - отмечают в пресс-службе ведомства. - Выписка запланирована на 26 января".

Многодетная семья Надежды и Константина Барабановых переехала в Санкт-Петербург из Воронежской области в 2021 году. Отцу семейства 42 года, он работает в строительной сфере. Старшему ребенку Надежды и Константина сейчас 15 лет. В семье шесть мальчиков и пять девочек, включая самую младшую, Олю, которая родилась на днях.

Накануне из того же роддома выписалась петербурженка, которая родила десятого ребенка.