АВТОТОР наращивает объем закупок у местных производителей

Один из крупнейших российских автопроизводителей - концерн АВТОТОР, реализуя программу локализации, существенно нарастил закупку локализованной продукции на внутреннем рынке. Общий ее объем по итогам 2021 года составил 2,16 миллиарда рублей - на 180 миллионов больше, чем в 2020 году. А у калининградских производителей закуплено автокомпонентов на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей - это свыше 74 процентов от общего объема закупок локализованной продукции.

Ежегодно постоянными заказами АВТОТОР обеспечены около 300 малых и средних предприятий региона - поставщиков товаров и услуг. Благодаря развитию программы локализации и углублению технологии производства АВТОТОР в Калининградской области созданы и развиваются предприятия, на которых уже налажен выпуск различных видов автокомпонентов.

Программа АВТОТОР направлена на достижение максимальных показателей локализации, установленных нормативными документами правительства РФ. По мере того как расширяется действие программы, наращиваются производственные объемы и количество поставок калининградских предприятий - ООО "Енгсан КЛД", ООО "Эллиас Рус", ООО "Мотрекс КЛД", выпускающих такие категории автокомпонентов, как мультимедийные системы, климатические системы, электропроводка, бамперы, сиденья, системы отвода выхлопных газов и другое.

Во втором полугодии начал поставки резидент Калининградской ОЭЗ, зарегистрированный в 2021 году, - ООО "Эйч Уай Авто Солюшен". Объем его поставок пластиковых элементов по итогам года - более 100 миллионов рублей. Фактический объем инвестиций в строительство новой производственной площадки по литью и окраске пластика уже составил более 721,5 миллиона рублей. Дополнительно создано порядка 50 рабочих мест для работы квалифицированного персонала. Планируемый объем заказа со стороны АВТОТОР на 2022 год оценивается на уровне более 250 миллионов рублей.

В рамках этого проекта проведены испытания и получено одобрение на использование российского сырья при производстве пластмассовых изделий. Это позволит сформировать цикл производства пластиковых изделий, полностью состоящих из российских компонентов.

Объем закупок АВТОТОР у калининградских поставщиков в 2021 году составил более 1,6 миллиарда рублей

В числе проектов по локализации с привлечением местных производителей, реализация которых продолжилась в 2021 году, - создание различного вида надстроек на коммерческие автомобили, в том числе передвижные медицинские комплексы, бортовые платформы, фургоны, эвакуаторы, автовозы, холодильные установки, пылесосы, мусоровозы и прочее. Сегодня на коммерческие автомобили производства АВТОТОР устанавливаются свыше 30 различных типов надстроек, в том числе производимых на предприятиях Калининградской области.

Сейчас в программу локализации компании включен весь модельный ряд, выпускаемый АВТОТОР по полному циклу производства. Это модели пассажирских автомобилей Kia Cerato BD PE, Kia Soul SK3, Kia Seltos SP2, Hyundai Sonata, а также обновленная модель линейки коммерческих автомобилей Hyundai HD - Mighty.

В рамках расширения направлений программы локализации ведется подготовка к использованию двигателя внутреннего сгорания производства российской компании ООО "Хендэ Виа Рус" при производстве готовой продукции на заводе АВТОТОР.?Также в 2021 году АВТОТОР совместно с российскими компаниями приступил к практической части проектов по локализации блоков телематики на коммерческих и пассажирских автомобилях.

В целом поставки локализованной продукции осуществляются из 22 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

АВТОТОР существенно нарастил закупку локализованной продукциина внутреннем рынке. Фото: Пресс-служба АВТОТОР

Справка

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,5 миллиона автомобилей.