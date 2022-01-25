Эксперты СЗФО поддержали внедрение ЛесЕГАИС

Введенная с 1 января система электронных сопроводительных документов в российском леспроме демонстрирует свою эффективность, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Цель электронного учета - пресечь деятельность "черных" и "серых" лесорубов. Помимо этого, предполагается, что система ЭСД позволит увеличить объем древесного сырья и произведенной из нее продукции на внутреннем рынке, сделать его более прозрачным, обуздать цены, взлетевшие в 2021 году. Как заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, благодаря росту объемов деревообработки в первом полугодии 2022 года ожидается снижение цен на "кругляк" и пиломатериалы.

Отраслевые эксперты в целом одобряют новую систему контроля и подчеркивают, что она действительно помогает в борьбе с нелегальной лесозаготовкой. Однако, по их мнению, работу над программным обеспечением системы ЭСД необходимо продолжать. Сегодня оно работает не всегда корректно, из-за чего возникают сложности с поставками сырья на лесоперерабатывающие заводы.

- Можно сказать, что механизм контроля действительно работает, - отметила Юлия Юрлова, совладелица компании Izba De Luxe, сопредседатель правления "Ассоциации деревянного домостроения". - Но дело в том, что система ЭСД начала действовать в самую горячую пору для лесорубов - в январе, когда активно идет лесозаготовка. И работать она начала с перебоями. Например, в некоторых регионах из-за этого многие машины с сырьем были отправлены сотрудниками ГИБДД на штрафстоянки. Сейчас там не хватает мест, и транспорт с лесом-пиловочником и пиломатериалами уже начали ставить на стадионы. Я надеюсь, что в течение ближайшего месяца эти недостатки будут устранены.

У тех, кто начал оформление перевозок леса по ЕГАИС, проблем обычно не возникает: необходимой документацией там занимаются отдельные сотрудники. Но небольшим предприятиям и предпринимателям, работающим в этом бизнесе, привыкнуть к новому порядку будет не так легко, поскольку процедура оформления довольно сложна.

Однако работу над программным обеспечением системы ЭСД необходимо продолжать. Сегодня оно работает не всегда корректно

Подобная система учета заготовленной древесины - это, безусловно, шаг вперед, считает председатель правления ассоциации "Союз лесопромышленников Архангельской области" Андрей Зубов. Однако эксперт подтверждает, что ее внедрение не всегда и не везде проходило гладко. Система ЭСД начала реально работать не с 1 января, а с 5 января, хотя полиция начала контроль перевозок уже в первый день 2022 года. Некоторым лесопромышленным предприятиям, начавшим перевозку леса раньше 5 января, из-за этих технических недоработок судами уже назначены штрафы на 400 тысяч рублей, хотя они вовсе не являются "нелегалами".

Что касается дороговизны древесины и пиломатериалов на внутреннем российском рынке, то предприниматели считают, что рост цен продолжится, несмотря на растущую эффективность контроля российских лесозаготовителей. Потребность зарубежных потребителей в экспорте российского леса растет. В частности, по данным Lesprom Network, в 2022 году существенно возрастут потребности Китая в пиломатериалах, поскольку он отказался от импорта бревен из Австралии, а экспорт круглого леса из России запрещен. В текущем году поставки древесины в Китай могут упасть на девять миллионов кубометров. В этой ситуации неизбежно вырастет спрос на российские доски, что не может не сказаться на ценах. Спрос на продукцию деревообработки растет и на внутреннем рынке страны.

- Баланс в этом отношении еще не найден, а значит, древесина и пиломатериалы в строительный сезон 2022 года станут дороже примерно на 10-15 процентов по сравнению с уровнем цен на декабрь 2021 года, - считает Юлия Юрлова. - Статистика по продажам земельных участков за 2021 год демонстрировала те же темпы, что и в 2020 году. А значит, те, кто приобрел в прошлом году участки, будут активно строиться - не в 2022-м, так в 2023 году. Купить или построить дом по тем ценам, которые существовали год назад, уже невозможно, и принятие этого факта уже произошло. Но, на мой взгляд, такого взлета цен на пиломатериалы, какой мы видели в прошлом году, уже не будет.