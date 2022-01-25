Эксперты СЗФО поддержали внедрение ЛесЕГАИС

Цель электронного учета - пресечь деятельность "черных" и "серых" лесорубов. Помимо этого, предполагается, что система ЭСД позволит увеличить объем древесного сырья и произведенной из нее продукции на внутреннем рынке, сделать его более прозрачным, обуздать цены, взлетевшие в 2021 году. Как заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, благодаря росту объемов деревообработки в первом полугодии 2022 года ожидается снижение цен на "кругляк" и пиломатериалы.
Отраслевые эксперты в целом одобряют новую систему контроля и подчеркивают, что она действительно помогает в борьбе с нелегальной лесозаготовкой. Однако, по их мнению, работу над программным обеспечением системы ЭСД необходимо продолжать. Сегодня оно работает не всегда корректно, из-за чего возникают сложности с поставками сырья на лесоперерабатывающие заводы.
- Можно сказать, что механизм контроля действительно работает, - отметила Юлия Юрлова, совладелица компании Izba De Luxe, сопредседатель правления "Ассоциации деревянного домостроения". - Но дело в том, что система ЭСД начала действовать в самую горячую пору для лесорубов - в январе, когда активно идет лесозаготовка. И работать она начала с перебоями. Например, в некоторых регионах из-за этого многие машины с сырьем были отправлены сотрудниками ГИБДД на штрафстоянки. Сейчас там не хватает мест, и транспорт с лесом-пиловочником и пиломатериалами уже начали ставить на стадионы. Я надеюсь, что в течение ближайшего месяца эти недостатки будут устранены.
У тех, кто начал оформление перевозок леса по ЕГАИС, проблем обычно не возникает: необходимой документацией там занимаются отдельные сотрудники. Но небольшим предприятиям и предпринимателям, работающим в этом бизнесе, привыкнуть к новому порядку будет не так легко, поскольку процедура оформления довольно сложна.
Подобная система учета заготовленной древесины - это, безусловно, шаг вперед, считает председатель правления ассоциации "Союз лесопромышленников Архангельской области" Андрей Зубов. Однако эксперт подтверждает, что ее внедрение не всегда и не везде проходило гладко. Система ЭСД начала реально работать не с 1 января, а с 5 января, хотя полиция начала контроль перевозок уже в первый день 2022 года. Некоторым лесопромышленным предприятиям, начавшим перевозку леса раньше 5 января, из-за этих технических недоработок судами уже назначены штрафы на 400 тысяч рублей, хотя они вовсе не являются "нелегалами".
Что касается дороговизны древесины и пиломатериалов на внутреннем российском рынке, то предприниматели считают, что рост цен продолжится, несмотря на растущую эффективность контроля российских лесозаготовителей. Потребность зарубежных потребителей в экспорте российского леса растет. В частности, по данным Lesprom Network, в 2022 году существенно возрастут потребности Китая в пиломатериалах, поскольку он отказался от импорта бревен из Австралии, а экспорт круглого леса из России запрещен. В текущем году поставки древесины в Китай могут упасть на девять миллионов кубометров. В этой ситуации неизбежно вырастет спрос на российские доски, что не может не сказаться на ценах. Спрос на продукцию деревообработки растет и на внутреннем рынке страны.
- Баланс в этом отношении еще не найден, а значит, древесина и пиломатериалы в строительный сезон 2022 года станут дороже примерно на 10-15 процентов по сравнению с уровнем цен на декабрь 2021 года, - считает Юлия Юрлова. - Статистика по продажам земельных участков за 2021 год демонстрировала те же темпы, что и в 2020 году. А значит, те, кто приобрел в прошлом году участки, будут активно строиться - не в 2022-м, так в 2023 году. Купить или построить дом по тем ценам, которые существовали год назад, уже невозможно, и принятие этого факта уже произошло. Но, на мой взгляд, такого взлета цен на пиломатериалы, какой мы видели в прошлом году, уже не будет.