Как федеральный закон повлиял на развитие системы "народных бюджетов"

Регионы Северо-Западного федерального округа развивают систему инициативного бюджетирования (ИБ). Где-то в этом году нарастят объем финансирования, направленного на реализацию общественных проектов, где-то внедрят новые механизмы взаимодействия местных властей и граждан. Работа ускорилась благодаря федеральному закону о "народных бюджетах", который заработал в прошлом году.

Следует пояснить, что к ИБ относятся все формы участия граждан в планировании расходов местных бюджетов. Эта система для нашей страны не нова. Правовые механизмы, которые давали людям возможность решать, на что потратить бюджетные деньги, начали формироваться в России в начале двухтысячных годов. В том или ином виде они функционировали в большинстве регионов и до принятия федерального закона.

В Калининградской области, к примеру, с 2011 года реализуется программа конкретных дел. Чиновники разрабатывают проекты, основываясь на обращениях и предложениях жителей, а итоговый перечень мероприятий формируют с помощью общественного голосования. В прошлом году по этой программе отремонтировали 55 тротуаров, возвели 23 детские площадки, обустроили девять общественных зон - и это далеко не полный список дел.

Реформа, оставив в силе действующие механизмы ИБ, узаконила новый порядок, единый для всех регионов. Теперь жители любого города или поселка могут создать инициативную группу, насчитывающую не менее десяти человек старше 16 лет, разработать проект, решающий наболевшую местную проблему, и получить бюджетное финансирование. Кроме того, с общественными инициативами разрешили выступать органам территориального общественного самоуправления и старостам сел.

Финансировать реализацию народных проектов, согласно федеральному закону, должны муниципальные власти. Однако субъекты Федерации вправе по собственной воле направлять региональные средства на развитие системы ИБ.

В самом западном российском регионе в прошлом году утвердили областной закон, регулирующий порядок реализации инициативных проектов. Сейчас идет разработка еще двух региональных нормативных правовых актов. Первое постановление позволит Калининградской области принимать участие в софинансировании народных проектов. Второе - поощрять муниципальные образования, самостоятельно воплотившие в жизнь общественные инициативы граждан, специальными бюджетными дотациями.

Теперь жители любого города или поселка могут создать инициативную группу, разработать проект, решающий наболевшую местную проблему, и получить бюджетное финансирование

- В законе об областном бюджете на текущий год предусмотрено 30 миллионов рублей на субсидии на софинансирование инициативных проектов, - отмечает заместитель министра финансов региона Анатолий Горкин. - На сегодняшний день практически во всех муниципалитетах области приняты нормативные правовые акты, регулирующие возможность жителей городских округов инициировать проекты.

Различные механизмы инициативного бюджетирования функционируют и в Вологодской области. В 2015 году здесь запустили масштабный региональный проект "Народный бюджет". Первый сезон был пилотным, объем областного софинансирования мероприятий, которые инициировали вологжане, составил 10 миллионов рублей. Проект отлично себя зарекомендовал, его бюджет год за годом увеличивается.

Так, в прошлом году на реализацию народных инициатив область направила 306 миллионов рублей. В текущем году размер софинансирования из областного бюджета превысит уже 400 миллионов. Изменились и пропорции софинансирования. Поначалу половину денег выделял областной бюджет, половину - местные бюджеты, бизнес и население. В 2020 году по просьбе муниципалитетов долю средств областного бюджета увеличили до 70 процентов.

В прошлом году регион пошел еще дальше, предоставив вологжанам возможность участвовать в формировании списка приоритетных объектов бюджетного финансирования. Летом заработал электронный портал проекта "Градсоветы: Общее дело!". После несложной регистрации любой житель области вправе оставить здесь свое предложение - от локальной задачи по ремонту фельдшерского-акушерского пункта до масштабного проекта в сфере дорожного строительства.

Судьбу инициатив можно отследить в личном кабинете. Более того, актуальный бюджет Вологодской области сформировали с учетом предложений граждан, размещенных на электронном портале. На их реализацию в ближайшие три года заложили порядка 15 миллиардов рублей.

- Сайт работает, мы получили более 355 тысяч обращений, - подчеркивает глава региона Олег Кувшинников. - Мы анализируем обращения наших граждан и всю дальнейшую работу строим на основе мнений жителей, в том числе и при выборе объектов для вложения финансовых средств.

Когда закон только разрабатывался, эксперты опасались, что он ограничит развитие действующих механизмов ИБ. Но этого не произошло. Документ позволил субъектам РФ самостоятельно разрабатывать программы инициативного бюджетирования, реализуемые с привлечением средств региональной казны. В результате калининградскую программу конкретных дел, вологодский "Народный бюджет" и другие подобные проекты реформа федерального законодательства не затронула.

Так, в Республике Коми, где проект "Народный бюджет" реализуется с 2016 года, практикуют уникальную форму отбора общественных инициатив. В прошлом году во всех четырнадцати муниципальных районах республики заработали бюджетные комиссии - группы граждан, представляющих свои города и поселки. Членов комиссий выбирают на сельских и городских сходах, и именно эти органы общественного самоуправления распределяют средства "Народного бюджета". В прошлом году общая стоимость реализованных проектов составила 245 миллионов рублей, в текущем году она увеличится до 330 миллионов.

Кроме того, регион финансирует инициативы школьников. В 2021-м в проекте "Народный бюджет в школе" приняли участие десять муниципальных образований. По итогам конкурса отобрали 55 проектов юных общественников, на их реализацию направили более 4,5 миллиона рублей. К примеру, школьники из города Печора получили бюджетные деньги на проведение районного фестиваля интеллектуальных игр, а ребята из Усинска - на организацию антикафе на базе центра дополнительного образования детей. В 2022-м в школьном инициативном бюджетировании будут участвовать все районы и города Коми.

Что важно, региону удалось объединить действующие региональные механизмы ИБ с новыми, утвержденными на федеральном уровне. В прошлом году муниципальные районы, которые в течение последних трех лет участвовали в проекте "Народный бюджет" и реализовали общественные инициативы, поощрили муниципальными дотациями. В общей сложности речь идет о 45 миллионах рублей.

- В 2022 году планируется увеличить объем дотаций и предоставлять их не только муниципальным районам, но и городам. Эти деньги местные власти могут направить, в частности, на реализацию проектных предложений граждан, разработанных и утвержденных в рамках федерального закона, - поясняет руководитель республиканского Проектного центра инициативного бюджетирования Дмитрий Сизев. - Для отбора проектных предложений муниципалитеты определили регламенты, приняли положения и сформировали специальные комиссии.