Как на Вологодчине решают мусорную проблему

В вологодской области утвердили новую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Здесь предусмотрены такие механизмы и элементы обращения с отходами, которые позволят к 2030 году организовать стопроцентную сортировку ТКО, а также в два раза снизить размещение мусора на полигонах, выполнив задачи национального проекта "Экология".

Предыдущую территориальную схему приняли еще пять лет назад. Она действовала все это время. Но с 2016 года изменились требования природоохранного законодательства, нормативной базы по обращению с отходами.

- Поэтому и появилась необходимость привести документ в соответствие с действующим законодательством, а также синхронизировать его с проектом федеральной территориальной схемы, - пояснил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Дмитрий Банников.

Он объяснил, что в основу документа легли инструментальные замеры объемов накопления твердых коммунальных отходов. Их провели на Вологодчине в городской и сельской местности по четырем сезонам при участии представителей общественности. С 1 декабря 2021 года для Вологды и Череповца на одного потребителя объемы накопления ТКО составляют 2,62 кубического метра в год, для населения других городов Вологодской области - 2,53 кубометра, а для сельских населенных пунктов - 1,9 кубометра в год.

Предыдущая территориальная схема принята пять лет назад

Если сравнивать с предыдущими цифрами, то норматив незначительно увеличился для жителей Вологды и Череповца и незначительно уменьшился для жителей сельской местности. Начисления производят в соответствии с новыми показателями, они складываются из единого тарифа и норматива накопления твердых коммунальных отходов.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области пояснили, что согласовывали инструментальные замеры с экспертами и общественностью. По тексту документа приняли более двух тысяч предложений, многие из которых признали обоснованными и внесли в окончательный вариант проекта. Рассматривали его и в Общественной палате региона, на расширенном заседании комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию. Кроме этого, разработчики новой схемы встречались с инициативными группами граждан.

В итоге в новой схеме предусмотрели такие механизмы и элементы обращения с отходами, которые позволят к 2030 году организовать стопроцентную сортировку отходов. Основные принципы новой территориальной схемы - размещение ТКО только из Вологодской области, а также максимальное сохранение мест размещения отходов в муниципалитетах.

Руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Дмитрий Банников добавил, что приказ, утверждающий новую территориальную схему, - не статичный документ. В него могут вноситься изменения по мере необходимости. Например, для уточнения путей транспортировки отходов при изменении остаточной вместимости действующих полигонов, введения раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований.

Региональные операторы, перевозчики отходов и операторы мест их размещения уже начали работать по новой территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами.