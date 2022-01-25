На новом атомном ледоколе проекта 22220 "Сибирь" подняли флаг России

Во вторник в Мурманске на новом атомном ледоколе "Сибирь" был поднят государственный флаг России. Судно, построенное на Балтийском заводе, пришло в порт приписки, преодолев суровые штормы в Северном и Норвежском морях.

Этот гигант способен прокладывать путь во льдах толщиной до трех метров. Его постоянным местом работы станет западный сектор Арктики - Обь-Енисейский район Карского моря. Ледоколы проекта 22220 способны работать как на глубокой воде, так и на мелководье. В канале, который проложит такой ледокол, может спокойно двигаться судно водоизмещением 50 тысяч тонн. "Уверен, что в ближайшие десятилетия Севморпуть станет русским путем в Индию, - заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" - глава Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

Сегодня в Санкт-Петербурге продолжается строительство еще трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220 - "Урал", "Якутия" и "Чукотка". "Эти суда нужны стране, а мы готовы их ей дать", - заявил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов.

Этот гигант способен прокладывать путь во льдах толщиной до трех метров

Добавим, что закладка первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь" состоялась 26 мая 2015 года в Санкт-Петербурге. Судно было спущено на воду 22 сентября 2017 года, а 24 декабря 2021 года его передали "Атомфлоту". Длина "Сибири" - 173,3 метра, ширина - 34 метра, высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 мегаватт, осадка - 10,5 метра/9,03 метра, максимальная ледопроходимость - 2,9 метра, водоизмещение - 33 540 тонн, расчетный срок службы - 40 лет, численность экипажа - 54 человека.