На новом атомном ледоколе проекта 22220 "Сибирь" подняли флаг России

Этот гигант способен прокладывать путь во льдах толщиной до трех метров. Его постоянным местом работы станет западный сектор Арктики - Обь-Енисейский район Карского моря. Ледоколы проекта 22220 способны работать как на глубокой воде, так и на мелководье. В канале, который проложит такой ледокол, может спокойно двигаться судно водоизмещением 50 тысяч тонн. "Уверен, что в ближайшие десятилетия Севморпуть станет русским путем в Индию, - заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" - глава Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.
Сегодня в Санкт-Петербурге продолжается строительство еще трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220 - "Урал", "Якутия" и "Чукотка". "Эти суда нужны стране, а мы готовы их ей дать", - заявил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов.
Добавим, что закладка первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь" состоялась 26 мая 2015 года в Санкт-Петербурге. Судно было спущено на воду 22 сентября 2017 года, а 24 декабря 2021 года его передали "Атомфлоту". Длина "Сибири" - 173,3 метра, ширина - 34 метра, высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 мегаватт, осадка - 10,5 метра/9,03 метра, максимальная ледопроходимость - 2,9 метра, водоизмещение - 33 540 тонн, расчетный срок службы - 40 лет, численность экипажа - 54 человека.