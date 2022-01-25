Объем выпущенных регионами СЗФО облигаций возрастет до 97 млрд рублей

Минфин оценил перспективные объемы долгового рынка России в наступившем году в 3,3 триллиона рублей. Федерация и регионы постепенно расширяют линейку продуктов, доступных для инвестирования, включая облигации. Почему государство берет деньги взаймы у населения и можно ли заработать на "народных" ценных бумагах?

Средства от займов пойдут в том числе на строительство объектов социальной инфраструктуры. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Для начала стоит отметить, что инвестор, приобретающий "народную" облигацию, по сути, дает взаймы государству, которое в последующем возвращает уплаченные средства с процентами. Доходность по "народным" облигациям сегодня составляет более девяти процентов годовых, номинал одной ценной бумаги - 1000 рублей. Цену размещения рассчитывают для каждого пула облигаций отдельно. Ее могут установить как выше, так и ниже 100 процентов от номинала.

Аккумулированные таким образом деньги чиновники, как правило, расходуют на благоустройство или экологические проекты.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту и прозрачность привлечения народных инвестиций, далеко не все регионы Северо-Западного федерального округа активно включились в гонку облигаций. Планы по выпуску региональных ценных бумаг в бюджеты 2022 года заложили лишь четыре субъекта из одиннадцати.

В лидерах - Санкт-Петербург. Бюджет Северной столицы предусматривает размещение облигационных займов на сумму до 92,2 миллиарда рублей на срок до 15 лет. По ранее размещенным облигациям власти Санкт-Петербурга выплатят более 21 миллиарда рублей. Интересно, что привлеченные средства направят на финансирование бюджетного дефицита и погашение долговых обязательств.

Рассчитываться с долгами посредством продажи облигаций планируют в Ленинградской области и Республике Карелии. Местные власти предусмотрели в бюджетах субъектов выпуск облигаций в объемах 2,5 миллиарда и 2 миллиарда рублей соответственно.

В Калининградской области деньги жителей направят на финансирование экологических проектов, а также обустройство современной городской среды в муниципалитетах региона. Запланированный объем облигаций на 323 миллиона 343 тысячи рублей региональные власти разместили в декабре прошлого года. Вопрос о доразмещении оставшейся части выпуска в объеме 1,6 миллиарда рублей рассмотрят в 2022 году, исходя из потребности в заимствованиях при исполнении бюджета региона и состояния финансовых рынков.

- Облигации для населения - это еще один инструмент повышения финансовой грамотности жителей нашей страны, - рассказал министр финансов Калининградской области Виктор Порембский. - Доходность по ним выше, чем в среднем по депозитным вкладам. За счет привлеченных средств будут очищены водоемы, рекультивированы свалки, реализованы пять проектов по благоустройству городов области.

Тем временем Мурманская, Архангельская, Вологодская, Псковская, Новгородская области, Республика Коми, а также Ненецкий автономный округ не планируют становиться игроками облигационного рынка в 2022 году. Власти этих субъектов не заложили в бюджеты выпуск облигаций. Для привлечения дополнительных средств регионы планируют использовать банковские кредиты и кредитные линии.

"Народные" облигации обладают минимальными рисками финансовых потерь

Если говорить непосредственно об облигациях для населения, то наибольшим опытом их размещения обладает Томская область. Регион использует этот инструмент с начала 2000-х годов, а город Томск, опираясь на опыт области, размещает такие ценные бумаги с 2015 года. В 2017 году выпуск облигаций для населения осуществил Ямало-Ненецкий автономный округ.

Выпуск Калининградской областью облигаций для населения в декабре прошлого года стал первым размещением таких ценных бумаг среди регионов Северо-Западного федерального округа. Главная особенность по сравнению с предыдущими периодами - размещение региональных облигаций через маркетплейс "Финуслуги", созданный Московской биржей по инициативе Банка России, и учет облигаций в Национальном расчетном депозитарии. Ранее разместить "народные" ценные бумаги, выпущенные российскими регионами и муниципалитетами, можно было лишь через уполномоченные банки-агенты.

Эти ценные бумаги, как правило, характеризуют небольшие объемы размещения и относительно короткие сроки обращения.

- Номинальный объем выпуска составляет 250 миллионов рублей. По итогам первого этапа размещения облигаций с 20 по 27 декабря прошлого года на торговых площадках разместили региональные облигации для населения в объеме 19,2 миллиона рублей. Срок до погашения этих облигаций составляет три года, - пояснил эксперт Группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. - Для сравнения: объемы облигаций Томской области составляют порядка миллиарда рублей, а "биржевые" облигации Калининградской области - два миллиарда рублей, что несопоставимо с объемом выпуска, предназначенного для населения. По этой причине регионы вряд ли могут в полной мере использовать "народные" облигации для финансирования дефицита бюджета и обеспечения финансовой стабильности. Скорее, такие выпуски станут дополнительными источниками ликвидности или фондирования небольших, но социально значимых проектов, а их основной целью останется формирование и обучение внутреннего инвестора.

Означает ли это, что "народные" облигации не пользуются большим спросом? Отчасти. Одним из главных плюсов данных ценных бумаг является упрощенный способ их покупки. Инвестору, желающему приобрести "народные" облигации, не нужно открывать брокерский счет, заводить туда средства и т. д. Достаточно просто прийти в банк-агент или на площадку "Финуслуги" и заявить о своем намерении.

Главный подвох кроется в сроках инвестирования. В случае продажи облигаций для населения до конца срока обращения их доходность значительно падает. Если владелец ценных бумаг решит расстаться с ними ранее установленного срока, который для отдельных "народных" облигаций составляет от трех до шести месяцев, то он потеряет весь купонный доход.

Доходность этих ценных бумаг приближена к ставкам по депозитам, однако заработать на последних можно все-таки больше. Но здесь стоит отметить, что банк оставляет за собой право изменить процентную ставку по накопительному счету, в то время как ставка ОФЗ-н является фиксированной с первого до последнего дня.

Легко продать "народную" облигацию также не получится: реализовать ценную бумагу инвестор может лишь в кредитной организации, где он ее приобрел.

Но при этом "народные" облигации обладают минимальными рисками финансовых потерь, что немаловажно для населения. В первую очередь такие вложения подойдут инвесторам, нацеленным на сохранение капитала, а не на его быстрое приумножение.

По заявлению Минфина, объемы выпуска облигаций будут наращивать - с 3,3 триллиона рублей в 2022 году до чуть более четырех триллионов в 2024 году.

- Такие цифры ни нас, ни, надеюсь, рынок уже не пугают - это сегодняшняя реальность, - отметил заместитель министра финансов России Тимур Максимов. - Мы можем гордиться тем, что наш долговой рынок позволяет в спокойном режиме размещать такие объемы по хорошим, комфортным уровням как со стороны предложения, так и со стороны спроса.

Справка "РГ"

С января 2021 года физических лиц обязали платить налог с купонного дохода по государственным ценным бумагам. Законодательные изменения затронули и "народные" облигации.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы граждан, власти предусмотрели дополнительную премию к доходности для всех последующих облигационных выпусков. Это позволило сохранить доходность "народных" облигаций на прежнем уровне, как если бы режим налогообложения не изменился.

Цифра

9,2 триллиона рублей - в эту сумму оценивается рынок рублевых облигаций федерального займа.