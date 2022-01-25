Почему в Петербурге до сих пор нет настоящих жилых лофтов

Новости

Минпромторг выступил против введения минимальных цен на пиво 15:55
Мишустин освободил от должности арестованного замглавы Минтранса 15:55
Собянин: Важно, чтобы часть сотрудников предприятий была на удаленке 15:54
Попова: Норматив по охвату ковид-тестированием не выполняют в 20 регионах 15:53
Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты из-за "омикрона" 15:51
Вступило в силу постановление о сокращении карантина с 14 до 7 дней 15:48
Взорвавший гранату в жилом доме житель Приморья ранее был судим 15:47
Минздрав: Если потребуется, лаборатории будут работать с ковидом круглые сутки 15:43
Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве развивается по европейскому сценарию 15:36
Попова: Заболеваемость коронавирусом в два раза выше, чем на предыдущей неделе 15:35
На Домбае принудительно спустят лавины 15:29
Фигурист Коляда пропустит ОИ в Пекине из-за положительного теста на коронавирус 15:25
Творческие отрасли приносят России около 4% ВВП 15:21
Школы в центре Москвы проверяют после сообщения о минировании 15:15
На Юге России началась проверка боевой готовности войск 15:10
Армия России одновременно проведет игры, форум и конференцию 15:09
Легойда опроверг перевод всех мероприятий в храмах Москвы в онлайн-режим 15:08
Минздрав: Запасов "ЭпиВакКороны" в регионах достаточно 15:04
ГИС ЖКХ передадут новому оператору 14:54
Глава Минсельхоза рассказал, как изменятся условия льготного кредитования аграриев 14:53
Часть Садового кольца перекрыли из-за мужчины на вершине Крымского моста 14:50
"Зенит" подписал контракт с защитником Адамовым 14:39
Госдума повысила штрафы за немаркированные табак и алкоголь 14:38
В Минфине призвали регулировать криптовалюту, а не запрещать ее 14:33
ФСИН просит заменить Олегу Навальному условный срок на реальный 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 15:17

Почему в Петербурге до сих пор нет настоящих жилых лофтов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 15(8663)
В петербурге запущен первый проект по приспособлению здания промышленного назначения под жилую функцию. Корпус, построенный в начале ХХ века купцом 2-й гильдии Георгом Ландрином для производства леденцов и карамелей, в советское время занимала кондитерская фабрика "Азарт". Сейчас для него начинается новый жизненный этап.

Историческое здание на Большом Сампсониевском проспекте, 77, входит в состав жилого квартала "Георг Ландрин". Большую его часть составляют новые дома, возведенные на месте снесенных построек советского времени, однако девелопер принял решение сохранить кирпичную дымовую трубу 1911 года и производственный корпус 1913 года. Как уточнили в компании-застройщике, оба объекта включены в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия регионального значения.

Фото: iStock
Петербургу предрекли рост цен на недвижимость до 230 тысяч за "квадрат"

- При реставрации фасада бывшей фабрики сохранятся исторические габариты, - рассказали в компании. - Здание будет, с одной стороны, эффектно выделяться на фоне современных корпусов с панорамным остеклением, а с другой - гармонировать с ними благодаря включению клинкерного кирпича в фасады новых зданий.

Внутренняя планировка также будет сохранена в значительной степени: перекрытия, большие окна, капитальные стены из красного кирпича. То есть налицо все признаки стиля лофт. На петербургском рынке недвижимости есть предложения лофтов, однако в действительности это новое строительство, пусть даже на месте бывших промышленных территорий. Во всем мире же лофты (от англ. loft - "чердак" - хозяйственный чердак или верхняя часть здания промышленного назначения) - это корпуса фабрик, заводов, складов, портовых сооружений, превращенные в жилье. Примеры подобной джентрификации, то есть реконструкции пришедших в упадок городских кварталов путем благоустройства и последующего привлечения более состоятельных жителей, есть в Берлине, Амстердаме, Нью-Йорке. У Петербурга к этому тоже есть все предпосылки, однако мешает ряд существенных ограничений.

- Прежде всего нужно учитывать, что процедура перевода нежилой недвижимости в жилую достаточно длительная, - поясняет исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова. - В соответствии с Градостроительным кодексом РФ она займет три-четыре года, то есть это отложенные инвестиции. А во-вторых, затраты на реконструкцию всегда намного выше, чем на новое строительство. Все это требует предельно точных расчетов экономики проекта.

Между тем санация территорий, которые еще не стали депрессивными, но имеют к этому все предпосылки, - важная задача властей. Внедрение новых технологий приводит к тому, что промышленные предприятия сжимаются по объему: им уже не требуются прежние значительные площади под цеха. На заброшенные объекты приходят маргиналы. Так произошло, например, с Курляндской улицей, территорией завода "Степан Разин", которую недавно подвергли реновации.

Работа с промышленным наследием должна быть ювелирной, а наши застройщики к этому не готовы - судя по тому, что мы видим

- Еще три года назад там было страшно ходить, - отмечает Боброва, - сегодня это модное место с коворкингами, барами, выставочными площадями.

Однако подобных примеров в Петербурге немало. Поэтому уникальность лофта "Ландрин" - именно в полной смене функции. А чтобы по такому пути смогли пойти другие застройщики, необходима некая концепция или программа сохранения исторической промышленной застройки Северной столицы.

Фото: iStock
Въезд в центр Петербурга предложили сделать платным

- Власти должны определить возможные пятна краснокирпичной "промки" под реновацию и предложить пилотные проекты, - считает Бодрова. - Не надо замахиваться сразу на весь город, но нужно четко определиться: вот здесь работающее предприятие, и мы его не трогаем - это налоги и рабочие места. А вот здесь, что называется, есть потенциал: столько-то жилья, столько-то общественно деловой функции. И бизнес найдет возможности для реализации этих установок, надо только дать ему четкие правила - а это задача власти.

В противном случае получается так, как произошло на набережной реки Карповки. Как рассказала корреспонденту "РГ" член Санкт-Петербургского городского отделения ВООПиК Анна Капитонова, на территории нового жилого комплекса застройщик был обязан сохранить историческую заводскую трубу бывшего мебельно-столярного завода Мельцера, однако она мешала ему при сооружении подземного паркинга. В результате трубу снесли механизированным способом, воссоздать ее из исторических материалов теперь невозможно. Как элемент исторического ландшафта она все-таки появится на территории, но будет полностью новоделом.

- С проектным решением, к сожалению, согласился КГИОП, - отмечает Анна Капитонова, - и формально будет считаться, что застройщик свои обязательства выполнил.

На Большом Сампсониевском оригинальную трубу сохранили, хотя паркинг в состав комплекса, конечно же, тоже входит. И, по мнению градозащитников, проект требует общественной поддержки, прежде всего - как пример бережного отношения к историческому наследию.

- Освоение промышленных территорий не останавливается, - отмечает Анна Капитонова. - Большинство существующих сейчас петербургских заводов возникли на местах дореволюционных производств, и в советское время освоение этих территорий проходило тоже сложно. Поэтому работа с промышленным наследием должна быть ювелирной, а наши застройщики к этому не готовы - судя по тому, что мы видим. Историческое наследие для них - это обуза. А ведь из таких объектов можно сделать просто конфетку, изюминку проекта. И нам кажется, что следует идти именно по такому пути.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

На Юге России началась проверка боевой готовности войск
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане почти восстановлено энергоснабжение
Косачев ответил на слова представителя Госдепа Прайса о гарантиях безопасности
За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19
Минпромторг выступил против введения минимальных цен на пиво