В этом году в Арктику вернутся забытые авиамаршруты

Сегодня в Арктической зоне России зарегистрировано около 70 аэродромов. До 2027 года в АЗРФ планируется провести модернизацию десяти воздушных гаваней. Кроме того, с другими регионами страны Арктику свяжут рейсы, которые выполнялись ранее, но из-за убыточности были приостановлены.

- В связи с отсутствием альтернативных видов транспорта в Арктике перевозка людей и доставка грузов невозможны без авиации. Недостаточно развитая аэродромная сеть Арктического региона диктует необходимость развития малой авиации, в том числе беспилотной, которая может выполнять перевозки при небольших посадочных площадках и грунтовых взлетно-посадочных полосах, - отметил в конце прошлого года заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик.

Так, модернизация авиационной инфраструктуры продолжится в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Напомним: в 2021-м был реконструирован аэропорт на Соловках, а в 2022 году работы начнутся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Архангельска - ее должны полностью заменить до 2024 года, что позволит принимать в столице Поморья практически любые классы судов.

По госпрограмме РФ "Развитие транспортной системы" должна пройти и реконструкция "взлетки" в маленьком поселке Амдерма - контракт стоимостью более 700 миллионов рублей был заключен с подрядчиком с обязательством исполнения до 31 января 2022 года. А вот модернизацию аэропорта Нарьян-Мара в Федеральном агентстве воздушного транспорта перенесли на 2025 год - по сообщению ведомства, это было связано с необходимостью дополнительных мероприятий по корректировке проектной документации.

Часть расходов на организацию перелетов возьмут на себя регионы

Межрегиональных рейсов в этом году также станет больше: если в 2021-м из Архангельска были организованы дополнительные рейсы в Краснодар, то в этом году планируется отправлять их также в Сочи. В 2022-м воздушные суда будут летать из Архангельска в Ярославль (прямые рейсы в Ярославль выполнялись ранее, а потом были прекращены), а также в Минеральные Воды и Брянск, кроме того, продолжится авиасообщение с Казанью.

Часть расходов на организацию перелетов возьмут на себя регионы. 31 декабря Федеральное агентство воздушного транспорта уточнило перечень субсидируемых в 2022 году региональных маршрутов - многие из них будут организованы при поддержке территорий. Так, софинансирование Архангельской областью рейсов в Сочи и Ярославль составит 61 процент, в Краснодар - 60 процентов. Рейсы Казань - Архангельск профинансируют и Поморье, и Татарстан, причем в равных долях - по 30 процентов. А вот за полеты из Архангельска в Брянск будет доплачивать Брянская область - объем вложений составит чуть более 60 процентов. В списке рейсов, которые софинансирует НАО (от 25 до 50 процентов) - полеты в Казань, Киров, Санкт-Петербург, Симферополь, Сыктывкар, Сочи.

Уже в феврале в Поморье начнутся регулярные авиарейсы из Котласа в Санкт-Петербург и обратно: Росавиация включила это направление в список субсидируемых маршрутов. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Отметим, что авиасообщение между Котласом и Санкт-Петербургом впервые было открыто в 2015 году и прекратилось два года спустя в связи с банкротством авиаперевозчика. Вместе с тем после модернизации посадочной площадки в южной столице Поморья появились условия для расширения авиаперевозок.

В авиаперспективу 2022 года входит также субсидирование арктических перевозок, которые выполняет 2-й архангельский объединенный авиаотряд. Направления в основном труднодоступные. В списке - заполярные села Несь, Ома, Шойна, поселок Индига, деревня Вижас.

А весной в Поморье планируется возобновить экскурсии над Архангельском и Приморским районом на самолете Ан-2: как уточнил "Российской газете" директор по развитию 2-го Архангельского авиаотряда Лев Левит, прогулочные полеты над столицей Поморья, Малыми Карелами и дельтой Северной Двины, включая Новодвинскую крепость, будут проводиться с мая по сентябрь.