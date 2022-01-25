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25.01.2022 12:05
Рубрика: Общество

В Поморье подростков начали прививать вакциной "Спутник-М"

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

С 25 января в Архангельской области подростков от 12 до 17 лет начали прививать вакциной от коронавируса. Всего в регион доставлено 960 доз "Спутника-М", одной из первых партию детской вакцины получила Архангельская городская клиническая поликлиника № 2. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сюда поступило 40 комплектов двухкомпонентных доз.

Фото: iStock
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- С 12 до 15 лет вакцинация будет проводиться с разрешения родителей, а с 15 до 17 лет - уже с согласия самого подростка, - сообщил главный врач поликлиники Дмитрий Шабуняев.

Высокий интерес к вакцинации подростков отмечается также в средних специальных учебных заведениях: студентам техникумов и колледжей необходимо успеть привиться до прохождения учебной практики.

Тем временем в Архангельской области, по данным регионального министерства здравоохранения на 24 января, за сутки был выявлен 941 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, первый этап вакцинации прошли 517 598 жителей Архангельской области, а полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 494656 человек.

Для кадровой обеспеченности медучреждений в условиях пандемии к работе привлекаются студенты старших курсов СГМУ и Архангельского медицинского колледжа. Лаборатории региона обрабатывают до 3500 тестов с день, а в случае необходимости готовы перейти на круглосуточный режим работы.

Тем временем в НАО за прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев заболевания COVID-19: в числе заболевших - 12 жителей Нарьян-Мара, кроме того, зарегистрировано 5 привозных случаев заболевания из Калмыкии, Удмуртии, Ставропольского края, Санкт-Петербурга и Архангельска.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Ненецкий АО Вакцинация от коронавируса

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