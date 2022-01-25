В СЗФО подвели итоги реализации дорожного нацпроекта

В прошлом году в Северо-Западном федеральном округе отремонтировали более тысячи километров дорог в рамках национального проекта. Сейчас стартовала подготовка к новому сезону. Перед регионами поставили задачу - комплексно привести в нормативное состояние опорную сеть дорог. Остаются актуальными и старые вызовы, связанные с модернизацией региональных трасс и дорожной сети городских агломераций.

В Вологодской области в 2021 году отремонтировали транспортные артерии протяженностью 460 километров. Стоимость работ составила 8,9 миллиарда рублей.

- Дорожные работы завершены на всех запланированных объектах, - отметил первый заместитель губернатора, председатель правительства региона Антон Кольцов. - Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, по итогам 2021 года составит 37,6 процента, доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, - 73 процента.

Речь идет о ключевых показателях национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2024 года должна достигнуть в нашей стране 50,9 процента. А доля дорожной сети городских агломераций, которые находятся в нормативном состоянии, - 85 процентов.

Вологодчина выполнила текущие обязательства по нацпроекту. Как и Санкт-Петербург, который присоединился к БКД только в прошлом году. В нормативном состоянии теперь находится 73 процента дорог Северной столицы. Всего в 2021-м в городе отремонтировали порядка 40 объектов общей протяженностью более 125 километров, на реализацию мероприятий город получил из федерального бюджета один миллиард рублей.

В планах на текущий год - привести в порядок 46 городских улиц.

В Калининградской области благодаря национальному проекту отремонтировали около двухсот километров транспортных артерий, в том числе одиннадцать участков областных дорог и восемь участков улично-дорожной сети в муниципалитетах.

Одним из важнейших региональных объектов является трасса Калининград - Неман, объединяющая несколько районных центров и крупных поселков. Ее протяженность составляет 225 километров. В прошлом году стартовал ремонт 40-километрового участка. К нормативу привели часть дороги от Знаменска до поселка Гусево. В рамках дорожно-строительного сезона 2022 года обновят участок от Гусево до пересечения с трассой Черняховск - Крылово.

- Дорога от Калининграда до Немана - один из основных маршрутов, по которому туристы могут посещать культурно-исторические достопримечательности региона, расположенные на востоке области, - рассказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина. - Трасса приводится в нормативное состояние этапами начиная с 2018 года. К 2024 году планируется завершить ее ремонт полностью.

Сейчас национальный проект претерпевает существенные изменения. Так, вводится новый показатель, связанный с приведением в нормативное состояние опорной сети автодорог. К ним относятся трассы, связывающие по кратчайшему маршруту центры субъектов РФ друг с другом и "городами-стотысячниками", обходы крупных городов, участки международных транспортных коридоров. А также дороги с прогнозируемой интенсивностью движения более 10 тысяч автомобилей в сутки, подъезды к аэропортам, железнодорожным узлам, морским и речным портам, мультимодальным транспортно-логистическим центрам и международным пунктам пропуска.

По состоянию на прошлый год к опорной сети отнесли порядка 138 тысяч километров автомобильных дорог. Из них 78 тысяч километров - это региональные трассы, которые предстоит улучшить в рамках БКД.

Прямая речь

Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства:

- В 2021 году подрядные организации привели к нормативу более 400 участков дорог (1,1 тысячи километров), ведущих к медицинским учреждениям. Отремонтированы более 800 дорог к школам, детским садам, центрам творчества. Их общая протяженность составила более 1,9 тысячи километров.