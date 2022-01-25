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25.01.2022 08:30

543 студента прошли стажировку на энергообъектах "Россети Юг"

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В 2021 году учебную и производственную практику в "Россети Юг" прошли 543 студента профильных вузов и сузов. 120 студентов из 8 стройотрядов были привлечены к работам на энергообъектах компании.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Студенты-бойцы разных трудовых сезонов после завершения обучения в вузах имеют возможность трудоустроиться в электросетевую компанию, начать свой трудовой путь с рабочих профессий - электрослесарей, электромонтеров и техников.

Фото: ПАО "Россети Юг"
Новые потребители "Россети Юг" в 2021 году получили 734 МВт мощности

В 2021 году в рамках реализации целевой подготовки учащихся высших учебных заведений было заключено 25 договоров на целевое обучение. Всего в вузах-партнерах обучаются 105 студентов-целевиков.

С целью материального стимулирования учащихся, показавших высокие результаты в учебе, а также для дальнейшего повышения их заинтересованности в получении образования, два раза в учебном году ПАО "Россети Юг" выплачивает студентам-целевикам корпоративные стипендии. В 2021 году корпоративную стипендию получили 47 студентов.

По итогам работы со студентами в 2021 году в компанию были трудоустроены 70 выпускников профильных вузов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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