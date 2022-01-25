Югу России угрожают наводнения и лавины

В МЧС России предупредили об опасности быстрого таяния снега, обильно выпавшего накануне в Краснодарском крае. Есть угрозы подтоплений и схода лавин.

На состоявшемся в МЧС селекторном совещании эксперты ВНИИ ГОЧС предупредили, что юг России будет долго во власти низких температур, и снегопады в начале недели сменятся дождями, а это чревато различными природными катаклизмами.

"В первой половине недели из-за сильных дождевых осадков (до 45 мм) возможно подтопление пониженных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры на юге и в западной части Краснодарского края", - сообщили прогнозисты МЧС.

Другая беда - лавины. Они, кстати, возможны не только на юге России.

"Высокая степень лавинной опасности прогнозируется в горных районах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Краснодарском крае и в Республике Адыгея. Повышенные риски травматизма людей из-за схода снежных масс сохраняются в 11 районах Сибирского федерального округа на территории республик Алтай, Хакасия и Тыва, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей", - сказано в оперативном прогнозе МЧС.

По данным ученых, лавины угрожают горным склонам и курортам Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании и Дагестану на высотах свыше 1500 метров, а в Ингушетии и Чечне - свыше 2000 метров. В горных районах Мурманской области сохраняется лавинная опасность в районе горных массивов Хибин.

Пока же основная "головная боль" спасателей - последствия сильного снегопада в Краснодарском крае. Мониторинг обстановки там проводят 88 оперативных групп.

По докладам с мест, сейчас оперативная группа и пункт обогрева активно задействованы в районе Молдовановского перевала.

Всего готовы к применению более 300 пунктов обогрева по всему краю общей вместимостью 23 тысячи человек.