Как ремонт автодорожного комплекса Волжской ГЭС изменил жизнь волжан

В Волгоградской области прошлой осенью завершился долгожданный - трехлетний - ремонт автодорожного комплекса Волжской ГЭС. Это был первый капремонт с 1958 года, когда открыли движение через плотину. Она соединяет два крупных города: Волгоград и Волжский, стоящие на противоположных берегах реки.

"Жизнь всех волжан разделилась на до и после ремонта. Это я без иронии, - поделился волжанин Иван Кузнецов. - Во время ремонта мы ездили в Волгоград, только если совсем нельзя было без этого обойтись. Я однажды несколько часов добирался. А теперь - час туда, час обратно. Моя жизнь заиграла новыми красками".

В 2018 году стратегический объект включили в федеральную программу. На мостовом комплексе восстановили 7,7 тысячи квадратных метров проезжей части. Общая толщина нового покрытия составляет 12 сантиметров. Также установили новые опоры освещения, перильное и барьерное ограждение. Гарантия - пять лет. За три года на ремонт потратили около миллиарда рублей.

А Уфе благодаря новому мосту снизили количество пробок. Его открыли в прошлом году. Это мост-вставка через реку Белую в створе улицы Воровского. Его возвели между двумя действующими сооружениями без перекрытия движения транспорта. Мост построен также в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Он находится в одной из самых загруженных в часы пик частей города - южном въезде, соединяющем центральную часть Уфы с аэропортом. Ежедневно здесь проезжают более 160 тысяч авто.

Уфимцы говорят, что ждали открытия моста не зря. "Очень нужный мост, сильно разгрузил дорогу. Удобнее и комфортнее ездить стало до работы", - отметил житель Демского района Рафаэль Кагарманов.

Таксисты тоже довольны: теперь успевают выполнить в два-три раза больше заказов в часы пик, экономя время и бензин.

48 тысяч километров автодорог приведено в нормативное состояние в России за три года благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Булушев, благодаря нацпроекту в республике проходят самые масштабные дорожные работы за последние десятилетия. В 2021 году работы велись на 255 объектах. На них направили более шести миллиардов рублей.