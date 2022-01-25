На Кубани из-за COVID-19 на удаленку отправят треть госслужащих

Новости

В Наро-Фоминске задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского 11:19
Больницы Киргизии перевели на автономное энергообеспечение 11:17
В Пуэрто-Рико сломали статую испанского конкистадора 11:16
Поражение легких при "омикроне" начинает развиваться на 9-10 день заболевания 11:13
Наталья Сергунина: В Москве в 2022 году планируется завершить основной объем работ по модернизации школ искусств 11:06
Сенатор Джабаров: США хотят подтолкнуть Киев к провокации в Донбассе 10:54
В аварии F-35 на авианосце ВМС США пострадали семь человек 10:51
Авария в энергокольце обесточила Киргизию 10:45
Аэропорт Ташкента не принимает самолеты из-за сбоя в энергосистеме 10:38
В Ташкенте из-за отключения электричества приостановлена работа метро 10:37
Морские пехотинцы и техника Тихоокеанского флота прибыли в Беларусь 10:33
Массовое отключение электричества произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане 10:15
Управлять маневровыми локомотивами будет искусственный интеллект 10:00
Заповедник "Хакасский" получил новый статус 09:57
Имя Татьяна стало редким в Москве 09:56
В общественном транспорте Москвы усилили проверки масочного режима 09:49
Поменять страховую медорганизацию теперь можно на госуслугах 09:44
Токаев сменил главу ЦИК Казахстана 09:40
Боевых пловцов предложили запугивать особым шумом 09:29
Швеция не будет поставлять оружие Украине и эвакуировать семьи дипломатов 09:20
Минфин США сократил срок лицензии "Группы ГАЗ" 09:19
Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19 08:56
Роскомнадзор планирует создать систему борьбы с подменными номерами 08:40
В Бурятии запретили возвращать крупных бродячих собак в среду обитания 08:33
Член ОП Петров предложил освобождать россиян с простудой от работы на три дня 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 10:45
Рубрика: Власть

На Кубани из-за COVID-19 на удаленку отправят треть госслужащих

Текст: Юрий Гень
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае из-за роста заболеваний COVID-19 на дистанционный режим работы переведут не менее 30 процентов всех госслужащих. Об этом на совещании оперативного штаба заявил первый вице-губернатор Игорь Галась, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Ленобласти ввели новые ограничения из-за коронавируса

Речь идет о всех сотрудниках, которые подпадают под категорию госслужащих, в том числе, работников администрации края, мэрии Краснодара и других городов Кубани. Также Игорь Галась призвал и всех работодателей региона отправить на "удаленку" своих сотрудников, если они могут это сделать.

- Мы видим новую волну заболеваемости, - сказал первый вице-губернатор края. - Штамм "омикрон" более заразный, и нам нельзя допустить ситуацию, когда все уйдут на больничный и работать будет некому. Мы приняли решение перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона. Эта мера продиктована санитарно-эпидемиологической ситуацией в крае. Нам необходимо обеспечить бесперебойную работу всех государственных и муниципальных учреждений.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Марии Потемкиной, в регионе отмечается рост случаев заболеваемости на 40 процентов - по сравнению с предыдущей неделей.

При этом первый вице-губернатор подчеркнул, что с учетом прошедших сильных снегопадов эта мера сейчас особенно нужна. Он поручил руководителям ведомств в течение дня проанализировать, сколько сотрудников смогут работать дистанционно и решить организационные вопросы.

Также Игорь Галась напомнил, что в регионе продолжает действовать постановление губернатора края от 29 октября 2021 года, в котором организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым кодексом РФ.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Эксперт Роспотребнадзора: Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15%
Член ОП Петров предложил освобождать россиян с простудой от работы на три дня
Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США
Представитель Госдепа Прайс: США не пойдут на уступки России в вопросах безопасности
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом