На Кубани из-за COVID-19 на удаленку отправят треть госслужащих

В Краснодарском крае из-за роста заболеваний COVID-19 на дистанционный режим работы переведут не менее 30 процентов всех госслужащих. Об этом на совещании оперативного штаба заявил первый вице-губернатор Игорь Галась, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Речь идет о всех сотрудниках, которые подпадают под категорию госслужащих, в том числе, работников администрации края, мэрии Краснодара и других городов Кубани. Также Игорь Галась призвал и всех работодателей региона отправить на "удаленку" своих сотрудников, если они могут это сделать.

- Мы видим новую волну заболеваемости, - сказал первый вице-губернатор края. - Штамм "омикрон" более заразный, и нам нельзя допустить ситуацию, когда все уйдут на больничный и работать будет некому. Мы приняли решение перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона. Эта мера продиктована санитарно-эпидемиологической ситуацией в крае. Нам необходимо обеспечить бесперебойную работу всех государственных и муниципальных учреждений.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Марии Потемкиной, в регионе отмечается рост случаев заболеваемости на 40 процентов - по сравнению с предыдущей неделей.

При этом первый вице-губернатор подчеркнул, что с учетом прошедших сильных снегопадов эта мера сейчас особенно нужна. Он поручил руководителям ведомств в течение дня проанализировать, сколько сотрудников смогут работать дистанционно и решить организационные вопросы.

Также Игорь Галась напомнил, что в регионе продолжает действовать постановление губернатора края от 29 октября 2021 года, в котором организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым кодексом РФ.