На Кубани официально подтвердили семь случаев заражения "омикроном"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о резком росте числа заболевших в регионе. По его словам, официально сейчас подтверждены 7 случаев болезни с новым штаммом "омикрон". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

- До 15 января мы ежедневно выявляли от 300 до 400 случаев в день. После 15 января видим рост, и сегодня число заболевших - 935. Уже есть 7 подтвержденных случаев заражения штаммом "Омикрон". Ситуация не простая, но она под контролем. Развернуто 28 ковидных госпиталей на 5700 коек, - подчеркнул Кондратьев.

Глава региона также уточнил, что свободными остаются лишь четверть мест в госпиталях, но власти готовы развернуть еще порядка двух тысяч коек. Запасов лекарств, кислорода, аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты в регионе пока достаточно.

При этом, Кондратьев связал резкий рост заболевших COVID-19 в Краснодарском крае не только с новым штаммом, но и с большим количеством отдыхающих, которые посетили курорты региона в дни новогодних праздников. За 10 дней на Кубани отдохнули порядка 500 тысяч человек.