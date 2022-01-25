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25.01.2022 17:56

Первый в Ростовской области промышленный технопарк выбрал резидентов

Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Экономика Юга России № 15(8663)
В Торгово-промышленной палате Ростовской области прошел отбор резидентов для промышленного технопарка, созданного на базе оборонного завода. В технопарке "Гранит" будут развиваться электронные, электротехнические, автоматизированные и СВЧ-технологии.
В технопарке будут развиваться электронные, электротехнические, автоматизированные и СВЧ-технологии. Фото: Донат Сорокин/ТАСС В технопарке будут развиваться электронные, электротехнические, автоматизированные и СВЧ-технологии. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
В технопарке будут развиваться электронные, электротехнические, автоматизированные и СВЧ-технологии. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Это обусловлено специализацией самого завода, выпускающего радиоэлектронные изделия для противовоздушной и противоракетной обороны. Условия, созданные на новой площадке, должны обеспечить резидентам парка быстрый вывод на рынок продукции гражданского назначения.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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На инвестиционной сессии ТПП было представлено 10 технических проектов и один общественный - в области экологии. Что предложили потенциальные резиденты? Одна из разработок - электроприводы для различных промышленных двигателей, способные снизить потребление электроэнергии почти вдвое. Авторы другого проекта рассказали о производстве железнодорожных вагонных рельсовых весов (ВРТ), которые могут существенно облегчить работу железнодорожников. В отличие от стандартных котлованных весов ВРТ - это специальные накладки, определяющие вес в движении, что экономит время: если система выявит перегруз, вагон или состав проверят на ближайшей станции. Важное преимущество - быстрая установка. Чтобы смонтировать классические весы, приходится останавливать движение составов на участке, разбирать пути, иногда даже закладывать фундамент, а ВРТ просто прикрепляют на каждый рельс.

Большой интерес вызвали проекты в области медицины: изготовление тест-систем для экспресс-анализа на антиген COVID-19 и применение холодной плазмы для стерилизации и дезинфекции биологических и небиологических поверхностей. По словам автора проекта Александра Хинкиса, плазма также способствует быстрому заживлению ран, а в пищевой промышленности - увеличивает срок годности продуктов питания.

Еще одна разработка, которую изучали эксперты, предназначена для морского и речного флота. Это импортозамещающие устройства, обеспечивающие высокоскоростную связь на судах через спутниковый канал. Кроме того, было представлено производство цифроаналогового синтезатора, а также оборудования для получения промышленных газов и термоэлектрических преобразователей.

Руководитель управления инвестиций и инноваций ТПП региона Валерий Королев сообщил, что в настоящее время идет согласование условий договоров с потенциальными резидентами. Окончательное решение принято еще не по всем претендентам, однако проекты имеют большие коммерческие перспективы и при взаимной заинтересованности их внедрение может принести хороший результат.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Отбор проходит по трем ключевым критериям, - рассказал Валерий Королев. - Во-первых, проекты должны соответствовать специализации технопарка в области электронной промышленности. Поэтому предпочтение отдается компаниям, работающим именно в этой сфере. Во-вторых, необходима завершенная стадия научных изысканий. Предприятие должно представить не идею, а конкретную продукцию либо такую разработку, которая уже готова для промышленного освоения. И в-третьих, требуется готовность взаимодействовать в команде, принимать условия и правила игры, которые предлагаются в технопарке, а это подходит не всем.

На промышленных сессиях ТПП рассматриваются проекты, находящиеся на разных стадиях реализации, и зачастую предложения стартаперов. Но из-за довольно жестких требований стартаперы на активное сотрудничество с технопарком претендовать не могут. Потенциальные резиденты - уже состоявшиеся наукоемкие компании с опытом успешной коммерческой деятельности. Это скорее представители малого и среднего бизнеса, но вопрос не в масштабности проектов, а в их завершенности.

Такие предприятия имеют уникальный для электронной промышленности рыночный продукт, который можно тиражировать, но их развитию мешает отсутствие собственных площадей и технических возможностей.

- Не хотелось бы, чтобы в технопарке обосновались предприятия, позиция руководства которых примерно такая: "нам от вас ничего не нужно, только площадь и инфраструктура, а взаимодействие и кооперация - это неинтересно", - уточнил Королев. - Кстати, во многих технопарках именно так и выстроены взаимоотношения: "мне дали место, и я сам решаю свои проблемы". Это доминирующая модель на рынке. Мы же говорим об экосистеме равноправных игроков, где каждый будет чувствовать себя ее частью, а не обособленной внедренной организацией. Для нас важна кооперация резидентов друг с другом и с управляющей компанией.

Фото: iStock
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В технопарке строится целый ряд объектов технологической инфраструктуры: центр прототипирования для доведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы до промышленных технологий, центр коллективного пользования технологическим оборудованием и инжиниринговый центр, который будет оказывать поддержку как на стадии разработки и реализации проекта, так и в маркетинговом продвижении.

Однако когда идея создания технопарка на основе оборонного завода была представлена, предприниматели с настороженностью высказывались о перспективах такого сотрудничества, даже несмотря на довольно заманчивые условия. Некоторые говорят прямо: "Не хочу быть пушечным мясом для ОПК".

- Это генетически выстроенная фобия, - считает Валерий Королев. - Действительно, были прецеденты, когда малые предприятия выступали партнерами оборонных заводов и оказывались в неблагоприятной ситуации. Они вкладывали деньги в подготовку производства, а с ними разрывали контракты либо, еще хуже, они теряли объекты интеллектуальной собственности и по разным причинам не могли их вернуть. Конечно, у крупного предприятия гораздо больше возможностей не считаться с малым, чем у малого - взаимодействовать на равных с партнером-гигантом. Фобия осталась, и в условиях нашего не совсем цивилизованного рынка, в том числе в сфере оборонной промышленности, это заставляет проявлять настороженность. А примеров благоприятного развития технопарков в области пока нет, это первая попытка.

Хотя в стране технопарки уже работают, и успешно, особенно в Москве и в Московской области. Видимо, на их опыт и опираются потенциальные резиденты, заявившие о своем желании влиться в новую структуру, созданную в Ростове.

В перспективе резидентам, работающим с наиболее интересными проектами, поступят предложения о сотрудничестве от инвесторов, которых найдет технопарк. Впрочем, предприятие может искать инвестора и самостоятельно.

По словам Валерия Королева, в новом правовом формате могут быть пересмотрены доли участия в капитале, но это обычный процесс в рыночной экономике. Никто не заставит молодую компанию развиваться быстрее, но успеха добиваются те, кто концентрирует свои ресурсы.

Комментарий

Юрий Пономарев, кандидат экономических наук ЮФУ:

- Логика предпринимателя понятна: я к ним приду, а они у меня все заберут. Однако государство, субсидирующее затраты, которые несет инвестор, предъявляет определенные требования и к инвестору, и к управляющей компании технопарка. Под контролем находится также взаимодействие с резидентами. В данном случае резидент - не дойная корова. В технопарке стремятся выстроить другую систему сотрудничества. Обычно конфликты между малым бизнесом и крупным предприятием решаются в рамках общей юрисдикции, но попробуйте отстоять свою позицию в борьбе с юридической службой целого концерна! Если же предприятие входит в технопарк, то и юристы этой структуры будут на защите своих резидентов в случае конфликтов со сторонними организациями. По сути это один из самых грамотных способов поддержки малого бизнеса.

Кстати

Директор департамента проектной и инвестиционной деятельности ТПП РФ Полина Шашкова рассказала, что сегодня большой интерес к российским промышленным технопаркам и проектам, которые они развивают, проявляют в таких странах, как Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

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