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25.01.2022 08:00
Рубрика: Общество

Ректор ЮФУ рассказала, как в вузе празднуют Татьянин день

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя - Юг России № 17(8665)
Как в Южном федеральном университете празднуют день святой Татьяны, в российской традиции неразрывно связанный с праздником студенчества, какова роль в развитии вуза креативной молодежи, почему возрастает значение не только технического, но и гуманитарного образования? Об этом и многом другом рассказала ректор ЮФУ Инна Шевченко.
Фото: Пресс-служба ЮФУ Фото: Пресс-служба ЮФУ
Фото: Пресс-служба ЮФУ

Инна Константиновна, как этот день отмечают студенты ЮФУ?

Инна Шевченко: Традиция сложилась еще в Российской империи. В это время у студентов завершается сессия, которая всегда требует предельного напряжения. Когда все позади, атмосфера праздника и ликования приходит сама. В нее погружается студенческое сообщество всей страны. Находясь в вузе эти энергии ощущаешь очень глубоко.

Фото: Пресс-центр ЮФУ
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В ЮФУ на волне таких позитивных эмоций сегодня грянет - по-другому не скажешь - студенческий ректорский бал. Яркое событие в Татьянин день на этот раз мы решили провести в Таганроге. Не случайно. Ведь в нынешнем году мы празднуем 350-летний юбилей Петра I. С его уникальной личностью связан прорыв в развитии нашей страны, переломный момент в истории российского государства и общества. Ареной для его необузданной энергии и преобразований стало и пространство нынешней Ростовской области. Как известно, здесь он основал Таганрог как первую военно-морскую базу страны. Тогда же возникли инженерные школы, Академия наук и курьезных художеств - "бабушка" современной РАН.

Хотела бы подчеркнуть, речь не о формальной привязке к дате. Петр был великим русским "стартапером". В Таганроге до сих пор жив петровский дух. Тем более он близок студенчеству. Это про жадность до знаний, прорыва, про критический ум и позитивное видение мира.

Мы не просто соблюдаем традиции, мы хотим, чтобы они жили. Поверьте, студенчество - многотрудная, но самая счастливая пора! Далеко не каждый становится студентом, но каждый, кто им стал, получает шанс испытать себя в познании наук, развить или, как сейчас ребята скажут, "прокачать" критическое мышление, стать творческим, креативными человеком, принять участие в создании будущего.

Какова роль студента в университете?

Инна Шевченко: Студенты определяют настоящее и будущее вуза. Я бы сказала: студенчество - носитель вузовского "суверенитета" и идентичности. Университеты динамичны, потому что в них концентрируется наиболее креативная движущая сила любого общества.

В России объективно сложилась сильнейшая традиция высшего образования. В ЮФУ она насчитывает более 100 лет. Сегодня у нас обучается порядка 25 тысяч студентов. Каждый из них - личность. Поэтому, кстати, эффективно управлять университетом только административными методами невозможно. Жизнь вуза предполагает дискуссию, постоянный диалог между различными группами университетского сообщества, представителями разных направлений и специальностей.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Мы принципиально за студенческое самоуправление. Это формирует правильную, позитивную атмосферу и культуру в университете. Поверьте, сама многому учусь у студентов. Не раз отмечала, как в сложных, иногда кризисных ситуациях ребята интуитивно занимают ответственную, конструктивную позицию, действуют в интересах вуза. Например, когда ударила пандемия, студенты встали в авангарде наших антиковидных мер: организованно перешли на дистанционное обучение, оказывали друг другу психологическую поддержку, смогли организовать распорядок жизни в общежитиях, где проживают 4 тысячи человек.

Студентам не только можно, а просто необходимо доверять. Очень важно, что сейчас студенты наделены правом выбрать индивидуальные траектории обучения. Как университет дает возможность ее выстраивать? Представьте дорожную карту. С помощью навигатора мы можем попасть из пункта "А" в пункт "Б" альтернативными маршрутами. Мы тоже предлагаем студенту разные траектории и опции, позволяющие сформировать необходимый набор компетенций и достичь поставленные цели. Получив в стенах вуза первый важнейший опыт принятия и реализации ответственных решений, выпускники имеют огромное конкурентное преимущество - навык делать продуманный выбор и добиваться результата.

Какие существуют возможности для развития научного потенциала студентов?

Инна Шевченко: Существует несколько фаз вовлечения студентов в науку. Каждый сам для себя решает, насколько далеко он готов зайти. Начало для всех одно - это развитие исследовательского и критического мышления. Большая часть университетских проектов "заточена" именно на это. Получив в вузе навыки такого мышления, молодой человек может и не избрать путь ученого, но его сознание в любой сфере будет оперировать качественным инструментарием.

Важным этапом является появление внутреннего запроса на творчество, в том числе коллективное. Для реализации такого запроса университет предоставляет всю необходимую инфраструктуру: широкий доступ к современным отечественным и зарубежным научным ресурсам, развитие языковых компетенций, конференции, олимпиады, студенческое научное общество, кружки. Попав в эту среду, ребята превращаются в исследователей, быстро накачивают научные "мускулы".

Этот потенциал обязательно должен находить практическое применение. Поэтому мы активно вовлекаем ребят в реальные прикладные, очень важные для страны научно-технические проекты. 15 процентов команд, реализующих госзадание ЮФУ в сфере фундаментальных исследований - это студенты.

Фото: Валерий Бушухин / ТАСС
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Сегодня качественное высшее образование - один из приоритетов национального развития. Государство развивает современный инструментарий поддержки и инвестиций в вузовскую науку и образовательный процесс. Поверьте, эти усилия очень ощутимы. В этом смысле мы живем в новой реальности и это вселяет большой энтузиазм. Например, участие ЮФУ в программе "Приоритет 2030" открывает новые возможности для развития научно-исследовательской и образовательной базы, подготовки высококлассных профессионалов, соответствующих требованиям современного рынка труда.

Эта программа направлена на укрепление технологического лидерства страны и наш университет готов задействовать весь свой потенциал, применять свои лучшие практики для инноваций в интересах российской экономики и социальной сферы.

Действуют также разнообразные программы поддержки научных обществ, стипендиальные программы, программы наших индустриальных партнеров, поддержка стартапов, именные стипендии и гранты.

Немаловажным "драйвером" являются межкультурные коммуникации, программы академической мобильности международные и межрегиональные коллаборации. Университет, в котором учатся представители 89 государств и практически 200 диаспор должен быть пространством цивилизованного и цивилизационного диалога.

В заключение хочу отметить, что наряду с безусловным разворотом к техническому образованию, переживающему в нашей стране настоящий ренессанс, не меньшее значение в подготовке студентов имеет развитие фундаментальных гуманитарных компетенций.

Именно университеты дают возможность студенту любой специализации сформировать картину мира через аппараты разных наук. Чем более продвинутой и диверсифицированной является такая картина мира, тем выше творческий и созидательный потенциал человека - будь то инженер, ученый или любой профессионал своего дела.

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