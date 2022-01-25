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25.01.2022 12:38
Рубрика: Происшествия

В Керчи ФСБ изобличила организаторов нелегального игорного зала

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю раскрыло межэтническую преступную группы, организовавшую незаконный игорный зал в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Спецоперация прошла при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По предварительным данным, четверо местных жителей организовали незаконный бизнес, установив на персональные компьютеры специальное программное обеспечение.

Один из задержанных рассказал сотрудникам УФСБ, что работает в зале администратором, но якобы устроился на работу всего на один день. Любители азартных игр оставляли ему в залог деньги, после чего садились за компьютер, чтобы попытать счастье.

Из игорного зала изъяты и направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по РК девять комплектов компьютерной техники. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

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